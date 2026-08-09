Коли дизель може подешевшати: експерт назвав умову

Гуртові ціни на дизель в Україні почали знижуватися після липневого стрибка

Гуртові ціни на дизпаливо за тиждень знизилися на 5 грн за літр, однак восени ситуація може знову ускладнитися

Гуртові ціни на дизельне пальне в Україні вже почали знижуватися після різкого стрибка наприкінці липня. Середня гуртова ціна впала з 96,43 грн за літр 31 липня до 91,71 грн 7 серпня. Про це «Главкому» розповів експерт ринку нафти і нафтопродуктів, директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін для матеріалу «16 тонн зерна за тонну дизеля. Аграрії підійшли до межі».

Наприкінці липня виникла нетипова ситуація – гуртові ціни на дизель у певний момент перевищили роздрібні, каже Сапєгін. Гуртовий ринок швидше відреагував на подорожчання нафти, європейського газойлю та ускладнення логістики. Роздрібні мережі мали запаси, закуплені раніше, тому підвищували ціни повільніше.

Станом на 7 серпня середня роздрібна ціна дизеля становила 92,59 грн за літр. Водночас розрахункова вартість імпортного пального за європейськими котируваннями – 77,88 грн/л, тобто майже на 15 грн нижче.

Сапєгін вважає, що це створює передумови для подальшого зниження цін. Однак швидкого падіння відразу на 10–15 грн за літр чекати не варто: дешевший ресурс ще потрібно закупити, доставити в Україну та продати. Крім того, операторам необхідно компенсувати частину витрат, понесених під час цінового стрибка.

На ціни продовжує тиснути і складна міжнародна логістика. Обхід небезпечних районів Червоного моря подовжує рейси танкерів і збільшує витрати на фрахт, а низький рівень води на Рейні та Дунаї змушує частину вантажів перевозити дорожчим транспортом.

У серпні гуртові ціни можуть продовжити знижуватися, якщо на світовому ринку не виникне нового шоку. Водночас восени ситуація може ускладнитися через планові ремонти європейських НПЗ та скорочення запасів дизпального. При цьому Сапєгін закликає не говорити про загальну паливну кризу в Україні.

«Україна загалом забезпечена дизпальним. Тому тези про кризу на паливному ринку, на мій погляд, не лише недоречні, а й шкідливі», – наголосив експерт.

Водночас після ударів по АЗС можуть виникати локальні перебої з пальним, навіть якщо загалом ресурсу в країні достатньо.

Раніше «Главком» писав, що мережі автозаправних станцій в Україні починають вводити ліміти на продаж дизельного пального одному клієнту.