Курс валют 9 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,76 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 9 серпня 2026 року. Порівняно з 8 серпня офіційний курс долара США, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,76, євро – 51,67 грн, польського злотого – 12,01 грн.
Курс валют станом на 9 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,7626
|51,6717
|60,2773
|12,0191
|55,2761
|
Ощадбанк
|44,50 / 45,10
|51,40 / 52,20
|58,40 / 60,60
|11,35 / 12,15
|54,00 / 55,80
|
Приватбанк
|44,35 / 44,95
|51,10 / 52,10
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,40 / 52,10
|59,50 / 60,90
|11,80 / 12,10
|-
|
monobank
|44,60 / 45,00
|
51,37 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,58 / 44,95
|51,40 / 52,07
|58,00 / 61,40
|11,30 / 12,35
|52,60 / 56,30
|
OTP Bank
|44,60 / 44,95
|51,25 / 51,95
|-
|-
|-
|
Укрсиббанк
|44,45 / 45,00
|51,15 / 52,15
|58,65 / 61,10
|-
|54,10 / 56,10
За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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