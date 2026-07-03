Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії
Скандал із «яйцями по 17» залишився в минулому
фото: kurchan.com.ua

Басалаєва: З постачанням їжі для військових ситуація стала кращою, але не ідеальною

Вартість яєць, які закуповують для потреб Збройних сил України, нині становить від 5 до 7 грн за штуку залежно від категорії. Водночас у системі закупівель продовольства для військових аудитори й надалі фіксують низку порушень. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Після скандалів із закупівлями продуктів для армії ситуація із забезпеченням військових покращилася, однак повністю проблеми не зникли.

«З постачанням їжі для військових ситуація стала кращою, але не ідеальною. Залишається проблема з постачанням неякісних продуктів, фіксуємо порушення термінів поставки, завищення цін через придбання продуктів у посередників. Скажімо, закупівля продуктів харчування через ФОПів-посередників призвела до їхнього подорожчання на 109 млн грн», – зазначила вона.

Очільниця Держаудитслужби також заявила, що історія із так званими «яйцями по 17» залишилася в минулому. «Але «яєць по 17» вже нема…»

На запитання про нинішню вартість яєць вона відповіла: «Сьогодні ціни за яйце (в залежності від категорії) – 5-7 грн».

За словами Басалаєвої, покращилася і ситуація із закупівлею одягу для військовослужбовців. Вона пояснила це тим, що Міністерство оборони врахувало пропозиції Держаудитслужби після ревізії, проведеної у 2023 році. Водночас головними проблемами у сфері закупівель залишаються порушення умов контрактів, несвоєчасне постачання товарів та використання посередників замість прямих закупівель у виробників, що призводить до подорожчання продукції.

Також Басалаєва прокоментувала історію із закупівлею бронежилетів, яка, за її словами, не відповідала вимогам Міністерства оборони.

«За рік Держаудитслужба проводить близько 11 тисяч процедур моніторингу закупівель. Це наш наймасштабніший захід державного фінансового контролю. Всі проблемні закупівлі у нас або «підсвічуються» системою ризик-індикаторів, які розробив Світовий банк, або ж використовуємо власний ризик-орієнтований підхід, щоб вчасно реагувати на можливі порушення», – сказала вона.

«У випадку з бронежилетами ми зреагували на проблему – ця закупівля не відповідала вимогам Міноброни: не була підтверджена якість товару. Тому Держаудитслужба звернулася до замовника із зобов’язанням розірвати контракт», – додала голова Держаудитслужби.

Фірма «Мілікон ЮА» засвітилася у підозрі бізнесмену-втікачу Тимуру Міндічу. За версією слідства, підозрюваний начебто вмовляв тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова вирішити питання приймання партії вживаних бронежилетів (10 тис. штук ізраїльського виробництва). Агенція оборонних закупівель після встановлених порушень і звернення щодо припинення зобов’язань за договором вирішиоа судитися з Держаудитслужбою. Але після суспільного та медійного резонансу 29 серпня 2025 року був змушений розірвати контракт з виконавцем.

У 2023 році журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становила тоді 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Нагадаємо, що раніше Басалаєва повідомила, що за результатами перевірок оборонних контрактів упродовж березня-травня 2026 року до державного бюджету вже повернули 7,3 млрд грн. За її словами, йдеться про зайво переплачені державними замовниками кошти за виконання контрактів, а також авансові платежі. Серед найпоширеніших порушень, які виявляють аудитори, вона назвала завищення витрат ще на етапі укладання договорів.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під капотом передньопривідного гібрида встановлена знайома силова установка
Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента
3 червня, 20:33
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 8 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
8 червня, 06:36
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 15 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
15 червня, 09:26
Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року
Подорожчання проїзду в Києві: влада відхилила вже третю петицію проти нових тарифів
18 червня, 10:26
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель і газ подешевшали: ціни на АЗС 21 червня 2026 року
21 червня, 08:57
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 червня 2026 року
Курс валют 23 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 червня, 09:08
На заправках у багатьох регіонах виникли черги й дефіцит
Бензин в Росії подорожчав рекордно за 20 років
24 червня, 23:20
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель і газ подешевшали: ціни на АЗС 24 червня 2026 року
24 червня, 07:56
Після паливної кризи окупанти змінили правила продажу бензину у Севастополі
Окупаційна влада анонсувала відновлення продажу пального у Севастополі
27 червня, 11:21

Особисті фінанси

«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії
«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії
Курс валют 3 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 3 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 3 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 3 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 2 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 2 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 2 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 2 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Коли «згорить» Нацкешбек? Уряд встановив новий дедлайн
Коли «згорить» Нацкешбек? Уряд встановив новий дедлайн

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua