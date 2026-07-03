«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії

Басалаєва: З постачанням їжі для військових ситуація стала кращою, але не ідеальною

Вартість яєць, які закуповують для потреб Збройних сил України, нині становить від 5 до 7 грн за штуку залежно від категорії. Водночас у системі закупівель продовольства для військових аудитори й надалі фіксують низку порушень. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Після скандалів із закупівлями продуктів для армії ситуація із забезпеченням військових покращилася, однак повністю проблеми не зникли.

«З постачанням їжі для військових ситуація стала кращою, але не ідеальною. Залишається проблема з постачанням неякісних продуктів, фіксуємо порушення термінів поставки, завищення цін через придбання продуктів у посередників. Скажімо, закупівля продуктів харчування через ФОПів-посередників призвела до їхнього подорожчання на 109 млн грн», – зазначила вона.

Очільниця Держаудитслужби також заявила, що історія із так званими «яйцями по 17» залишилася в минулому. «Але «яєць по 17» вже нема…»

На запитання про нинішню вартість яєць вона відповіла: «Сьогодні ціни за яйце (в залежності від категорії) – 5-7 грн».

За словами Басалаєвої, покращилася і ситуація із закупівлею одягу для військовослужбовців. Вона пояснила це тим, що Міністерство оборони врахувало пропозиції Держаудитслужби після ревізії, проведеної у 2023 році. Водночас головними проблемами у сфері закупівель залишаються порушення умов контрактів, несвоєчасне постачання товарів та використання посередників замість прямих закупівель у виробників, що призводить до подорожчання продукції.

Також Басалаєва прокоментувала історію із закупівлею бронежилетів, яка, за її словами, не відповідала вимогам Міністерства оборони.

«За рік Держаудитслужба проводить близько 11 тисяч процедур моніторингу закупівель. Це наш наймасштабніший захід державного фінансового контролю. Всі проблемні закупівлі у нас або «підсвічуються» системою ризик-індикаторів, які розробив Світовий банк, або ж використовуємо власний ризик-орієнтований підхід, щоб вчасно реагувати на можливі порушення», – сказала вона.

«У випадку з бронежилетами ми зреагували на проблему – ця закупівля не відповідала вимогам Міноброни: не була підтверджена якість товару. Тому Держаудитслужба звернулася до замовника із зобов’язанням розірвати контракт», – додала голова Держаудитслужби.

Фірма «Мілікон ЮА» засвітилася у підозрі бізнесмену-втікачу Тимуру Міндічу. За версією слідства, підозрюваний начебто вмовляв тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова вирішити питання приймання партії вживаних бронежилетів (10 тис. штук ізраїльського виробництва). Агенція оборонних закупівель після встановлених порушень і звернення щодо припинення зобов’язань за договором вирішиоа судитися з Держаудитслужбою. Але після суспільного та медійного резонансу 29 серпня 2025 року був змушений розірвати контракт з виконавцем.

У 2023 році журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становила тоді 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Нагадаємо, що раніше Басалаєва повідомила, що за результатами перевірок оборонних контрактів упродовж березня-травня 2026 року до державного бюджету вже повернули 7,3 млрд грн. За її словами, йдеться про зайво переплачені державними замовниками кошти за виконання контрактів, а також авансові платежі. Серед найпоширеніших порушень, які виявляють аудитори, вона назвала завищення витрат ще на етапі укладання договорів.