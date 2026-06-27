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Окупаційна влада анонсувала відновлення продажу пального у Севастополі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупаційна влада анонсувала відновлення продажу пального у Севастополі
Після паливної кризи окупанти змінили правила продажу бензину у Севастополі
фото: armyinform.com.ua

Пальне почнуть відпускати після майже тижневої перерви, але лише за QR-кодами та з лімітом у 20 літрів

В окупованому Севастополі з суботи, 28 червня, планують відновити продаж бензину та дизельного пального після майже тижневої перерви. Водночас окупаційна влада залишить обмеження на відпуск пального, зокрема запровадить систему QR-кодів та збереже ліміт на заправку автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Напередодні ввечері призначений Росією «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що продаж пального поновлять у суботу. За його словами, заправити автомобіль можна буде лише після отримання спеціального QR-коду. Єдиний спосіб його оформити – скористатися ботом у державному російському месенджері Max.

Крім того, продовжить діяти обмеження на обсяг відпуску пального. На один автомобіль дозволять заправити не більше 20 літрів бензину або дизельного пального.

Продаж пального в окупованому Севастополі припинили минулої неділі на тлі паливної кризи, яка виникла після атак українських безпілотників. У цей період автозаправні станції фактично не обслуговували цивільних водіїв.

Нагадаємо, 22 червня призначений Росією гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про повне припинення продажу пального на всіх автозаправних станціях півострова. Бензин і дизельне пальне не відпускали фізичним та юридичним особам ані за готівку, ані за безготівковим розрахунком, ані за талонами.

Виняток зробили лише для автомобілів державних служб. Запровадження QR-кодів та збереження ліміту на відпуск пального свідчать, що навіть після анонсованого відновлення роботи АЗС окупаційна влада продовжить контролювати продаж пального.

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Теги: пальне Крим ціни АЗС

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