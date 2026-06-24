Бензин в Росії подорожчав рекордно за 20 років

Bloomberg: удари українських дронів по НПЗ розігнали інфляцію до 5,8%

За тиждень з 16 по 22 червня бензин на російських заправках подорожчав на 3% – до 71,20 рубля (0,95 дол.) за літр. Це найстрімкіше тижневе зростання цін на пальне в Росії щонайменше за 20 років, спричинене систематичними ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Черги, каністри і нормування

Пошкодження ключових нафтопереробних заводів, зокрема московського підприємства «Газпром нафти» у Капотні, спричинили панічне скуповування пального. На заправках у багатьох регіонах виникли черги й дефіцит. Влада була змушена обмежити продаж бензину та закликати водіїв не накопичувати пальне в каністрах.

Збої з постачанням або нормування пального зафіксовані вже у 75% регіонів – обмеження для водіїв запровадили Брянська, Курська, Липецька, Самарська та Тюменська області. Паралельно дизельне пальне додало в ціні 2,7% – після 0,8% тижнем раніше.

Виробничий обвал і реакція Кремля

Виробництво нафтопродуктів у Росії у травні впало на 13,5% – найглибше падіння щонайменше з 2015 року. За першу половину червня випуск бензину скоротився на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 9% – порівняно з попереднім місяцем.

З початку 2026 року українські безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 47 разів – лише за п'ять з половиною місяців, тоді як за весь 2025 рік зафіксовано 82 удари.

Віцепрем'єр Олександр Новак, який доповідав Путіну про ситуацію на паливному ринку, назвав її «складною, але керованою». Уряд розглядає повну заборону експорту дизельного палива та податкові пільги для підтримки внутрішнього ринку. Держдума вже ухвалила відповідні зміни до Податкового кодексу.

Інфляційний удар

Паливна криза прискорила річну інфляцію в Росії до 5,8% – проти 5,3% у травні. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна назвала скорочення виробництва через удари по НПЗ новим інфляційним ризиком і дала зрозуміти, що цикл зниження ставок може загальмувати.

«Дронова кампанія України проти російської енергетичної інфраструктури перетворилася на стійку макроекономічну проблему для Москви», – зазначив старший економіст Capital Economics Ліам Піч. За його словами, це посилює як інфляційний, так і бюджетний тиск на Росію.

Зростання цін на пальне вдарить не лише по кишенях росіян – воно відіб'ється на вартості виробництва й транспортування товарів широкого вжитку, що ускладнить уповільнення інфляції.

Нагадаємо, за даними Reuters, з 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року. Раніше «Главком» повідомляв, що москвичі скупили каністри для пального – їхня вартість за кілька тижнів зросла на 20–40%.