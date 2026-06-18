Подорожчання проїзду в Києві: влада відхилила вже третю петицію проти нових тарифів

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року

Наразі на сайті Київради зареєстровано іще щонайменше шість петицій проти підвищення вартості проїзду

Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції №14223 від 18 травня 2026 року.

«Перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту», – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Також у відповіді мера зазначається, що пасажири, які користуються системою поповнення транспортного ресурсу носія електронного квитка сплачуватимуть за одну поїздку у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, що працює у звичайному режимі руху, від 25 грн до 30 грн.

Крім того, повідомляється, що за розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

Зауважимо, що на сьогодні уже три петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів. В червні Київська влада уже відхилила перші дві петиції (першу було відхилено 4 червня, а другу - наступного дня).

Наразі на сайті Київради зареєстровано іще щонайменше шість петицій проти підвищення вартості проїзду.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості куплених поїздок на транспортну картку:

Нові тарифи на проїзд у транспорті інфографіка% КМДА

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників «Картки киянина» – до 12 грн.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду. 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.