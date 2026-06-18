Подорожчання проїзду в Києві: влада відхилила вже третю петицію проти нових тарифів
Наразі на сайті Київради зареєстровано іще щонайменше шість петицій проти підвищення вартості проїзду
Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції №14223 від 18 травня 2026 року.
«Перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту», – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.
Також у відповіді мера зазначається, що пасажири, які користуються системою поповнення транспортного ресурсу носія електронного квитка сплачуватимуть за одну поїздку у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, що працює у звичайному режимі руху, від 25 грн до 30 грн.
Крім того, повідомляється, що за розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).
Зауважимо, що на сьогодні уже три петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів. В червні Київська влада уже відхилила перші дві петиції (першу було відхилено 4 червня, а другу - наступного дня).
Наразі на сайті Київради зареєстровано іще щонайменше шість петицій проти підвищення вартості проїзду.
У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку.
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості куплених поїздок на транспортну картку:
Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.
Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників «Картки киянина» – до 12 грн.
У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.
У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду. 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.
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