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Курс валют 23 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 23 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,90

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 23 червня 2026 року. Порівняно з понеділком, 22 червня, за курсом НБУ долар, євро та злотий залишилися без змін. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,90, євро – 51,41 грн, польського злотого – 12,04 грн.

Курс валют станом на 23 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,9067 51,4131 59,4026 12,0484 55,5327
Ощадбанк
 44,75 / 45,05 51,30 / 51,80 - - -
Приватбанк
 44,65 / 45,24 51,15 / 51,81 59,20 / 60,24 11,96 / 12,19 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,50 / 52,20 58,80 / 60,20 11,90 / 12,20 -
monobank
 44,70 / 45,19 51,20 / 51,80 - - -
Райффайзен
 44,70 / 45,15 51,17 / 51,75 57,20 / 60,50 11,40 / 12,40 53,00 / 56,50
OTP Bank
 44,45 / 45,95 51,00 / 51,95 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 44,70 / 45,20 51,13 / 51,78 59,00 / 60,75 - 55,10 / 56,90
* курс валют станом на 09:07 23 червня 2026 року

За тиждень гривня зміцнилася щодо долара США, тоді як євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Найбільше зниження продемонстрував швейцарський франк, а найстабільнішою валютою залишився польський злотий.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Теги: Нацбанк НБУ валюта ціни курс валют

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