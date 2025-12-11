Українці зможуть витратити «зимову тисячу» на продукти: перелік магазинів

Подати заявку на отримання виплати можна до 24 грудня 2025 року

Розплатися 1 тис. грн від держави можна у понад 1 160 магазинах по всій Україні

Починаючи з 11 грудня, 1 тис. грн допомоги у межах програми «Зимова підтримка» можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, розрахувавшись карткою «Національний кешбек». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

Опція доступна в торговельних мережах Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Thrash!Траш!, Fozzy) та «Близенько», наразі скористатися нею можна в понад 1 160 магазинах по всій Україні, і з часом перелік точок буде розширюватися. Можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

Загалом кошти «Зимової підтримки» у розмірі 1 000 грн українці можуть спрямовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників – ліки, книги і продукти харчування.

Як отримати 1 тис. грн

Прийом заявок на програму триває: оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок «Дія» або письмово у відділеннях «Укрпошти» – таких точок по Україні понад 26 тис. Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість – майже 13 млн – онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через «Укрпошту».

До якого часу можна використати тисячу

Якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через «Дію», їх можна витратити до 30 червня 2026 року.

Ті українці, які отримують пенсію або соціальні виплати через «Укрпошту» та для яких виплату сформовано автоматично, а також ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, можуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року. Це продовжені урядом терміни використання допомоги – тепер отримувачі «Зимової підтримки» через Укрпошту матимуть більше часу, щоб витратити кошти.

Як відомо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінсоцполітики та продовжив терміни використання 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка».