Поліція розслідує бійку підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних до бійки осіб
фото: Нацполіція

Відео, на якому відбувається бійка між юнаками, було виявлено в одному із телеграм-каналів

У Бучанському районі на Київщині сталася бійка за участю підлітків. Прпо це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що відео, на якому відбувається бійка між юнаками, було виявлено в одному із телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж.

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героям, які загинули захищаючи країну під час війни.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно із чинним законодавством.

Нагадаємо, 14 грудня на Дніпропетровщині було розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини. За даними прокуратури, увечері 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру. Згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів. За цим фактом ювенальні прокурори Павлоградської окружної прокуратури спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Також  в селі Нова Чортория на Житомирщині 6 грудня, у День Збройних сил України, сталася сутичка між студентками коледжу та військовослужбовцем 4 відділу Житомирського районного ТЦК та СП. Події розгорталися поблизу місцевого кафе «Європа», близько одинадцятої вечора. На місце виїжджала поліція. «Главком» дізнавався подробиці.

