Поліція розслідує бійку підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені

Відео, на якому відбувається бійка між юнаками, було виявлено в одному із телеграм-каналів

У Бучанському районі на Київщині сталася бійка за участю підлітків. Прпо це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що відео, на якому відбувається бійка між юнаками, було виявлено в одному із телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж.

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героям, які загинули захищаючи країну під час війни.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно із чинним законодавством.

