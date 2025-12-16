Головна Київ Новини
У Києві лікарі врятували життя хлопчика, на якого в магазині впала полиця

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Києві лікарі врятували життя хлопчика, на якого в магазині впала полиця
Коли Артем разом зі своїми батьками прийшов до магазину, на нього впала полиця
фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

За пів години після інциденту хлопчик лежав на операційному столі

У київській дитячій лікарні Охматдит спеціалісти боролися за життя трирічного хлопчика Артема. На дитину в магазині впала полиця, через що він отримав складні травми. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Міністерства охорони здоров’я України.

Інцидент стався, коли Артем разом зі своїми батьками прийшов до магазину, щоб купути йому взуття. Поки мама Артема оплачувала покупки, він розглядав товар на полицях, коли одна з них обвалилась прямо на нього. «Я побачила, як син упав разом із полицею. Почали разом із чоловіком витягати його. Я не розуміла, куди бігти і що робити, просто на очах він почав бліднути, а згодом почалися рвотні маси з домішками крові», – розповіла мама хлопчика, Олександра.

У «Охматдиті» спеціалісти боролися за життя трирічного хлопчика Артема
У «Охматдиті» спеціалісти боролися за життя трирічного хлопчика Артема
фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

У міністерстві розповіли, що Артем вже за годину опинився на операційному столі. У нього була пошкоджена ліва частина печінки та сильна внутрішньочеревна кровотеча. «При закритій травмі печінки п’ятого ступеня рішення має прийматися за хвилини. В операційній ми побачили пошкоджену ліву частину печінки з ушкодженням магістральних судин і величезною крововтратою. Кровотечу вдалося зупинити. Травмовану частину видалили шляхом резекції печінки так, щоб збережена частина змогла нормально працювати», – розповів Олег Годік, хірург-трансплантолог НДСЛ «Охматдит».

Через велику втрату крові Артем потребував переливання. Щоб здійснити цю процедуру лікарі використали апарат, який може очищати й повертати пацієнтові власні еритроцити. «Операція минула успішно. Після хірургічного втручання Артемчик пробув у лікарні два тижні: за цей час його стан стабілізувався – і хлопчика виписали додому», – додали у міністерстві.

Стан Артема стабілізувався і він повернувся додому
Стан Артема стабілізувався і він повернувся додому
фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Зараз Артему потрібно лікуватися медикаментозно вдома та час від часу проходити обстеження у лікарні, щоб слідкувати за відновленням печінки.

Раніше «Главком» писав про те, як поліцейські вночі доставили півторарічного хлопчика в столичний «Охматдит», оскільки він проковтнув частину пластикової ручки. Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили її разом із хлопчиком до «Охматдиту». Там дитину передали черговим лікарям для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, як у Львові дружина віддала чоловіку частину своєї печінки. 43-річний Іван Подлєднєв страждав на цироз печінки останньої стадії. Часу для очікування посмертного донора чоловік не мав. Тож його дружина 48-річна Світлана Подлєднєва віддала йому частину своєї печінки.

Теги: діти лікарня Охматдит

