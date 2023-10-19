Перехід на нову пенсійну систему: міністерка соцполітики розповіла, що наразі потрібно Україні

За словами міністерки, запуск реформи не призведе до підвищення податку

В Міністерстві соціальної політики орієнтуються на 2025 рік для повного формування дизайну накопичувальної пенсії. Про те, що потрібно Україні наразі для переходу на накопичувальну пенсійну систему, розповіла очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Forbes».

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Вона зазначила, що, згідно з домовленістю, планується не обтяжувати ані роботодавця, ані працівника, і додала, що підвищення податку не буде.

«Як варіант спрямування на накопичення коштів з Фонду безробіття, бо там наразі є профіцит. Згідно з проектом бюджету на 2024-й, наступного року у Фонд безробіття буде перераховано 10 млрд грн. Також нам потрібно створити Державний фонд, який опікуватиметься накопиченнями», – підкреслила Жолнович.

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За її словами, перші три роки кошти йтимуть туди, потім з’явиться можливість переходити на недержавні фонди. Крім того, вона розповіла про питання збереження накопичень та їхнього захисту від інфляції – розглядаються інвестиції в золото, ОВДП та цінні папери.

Міністерка зазначила, що це попередній план, і попереду ще обговорення в парламенті. Вона зазначила, що закон потрібно ухвалити до першої половини наступного року, щоб у 2025-му дизайн реформи вже був сформований.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.