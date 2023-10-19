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Перехід на нову пенсійну систему: міністерка соцполітики розповіла, що наразі потрібно Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перехід на нову пенсійну систему: міністерка соцполітики розповіла, що наразі потрібно Україні
Обговорюється також питання збереження накопичень та їхнього захисту від інфляції
фото з відкритих джерел

За словами міністерки, запуск реформи не призведе до підвищення податку

В Міністерстві соціальної політики орієнтуються на 2025 рік для повного формування дизайну накопичувальної пенсії. Про те, що потрібно Україні наразі для переходу на накопичувальну пенсійну систему, розповіла очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Forbes».

Вона зазначила, що, згідно з домовленістю, планується не обтяжувати ані роботодавця, ані працівника, і додала, що підвищення податку не буде.

«Як варіант спрямування на накопичення коштів з Фонду безробіття, бо там наразі є профіцит. Згідно з проектом бюджету на 2024-й, наступного року у Фонд безробіття буде перераховано 10 млрд грн. Також нам потрібно створити Державний фонд, який опікуватиметься накопиченнями», – підкреслила Жолнович.

За її словами, перші три роки кошти йтимуть туди, потім з’явиться можливість переходити на недержавні фонди. Крім того, вона розповіла про питання збереження накопичень та їхнього захисту від інфляції – розглядаються інвестиції в золото, ОВДП та цінні папери.

Міністерка зазначила, що це попередній план, і попереду ще обговорення в парламенті. Вона зазначила, що закон потрібно ухвалити до першої половини наступного року, щоб у 2025-му дизайн реформи вже був сформований.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.

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Теги: Міністерство соціальної політики пенсія Оксана Жолнович новости

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