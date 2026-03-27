Суд визнав недійсним звільнення колишнього члена Наглядової ради «Українських розподільчих мереж»

Андрій Костриця доводив, що його позбавили повноважень без оцінки результатів його роботи

Колишній член Наглядової ради АТ «Українські розподільчі мережі» Андрій Костриця, який в суді оскаржив своє незаконне звільнення, домігся визнання недійсним наказу щодо припинення його повноважень. Про це він розповів в своєму блозі.

Костриця став непрямою жертвою «Міндічгейту» – корупційного скандалу в «Енергоатомі». За його підсумками всередині листопада 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив, що влада розпочинає комплексне перезавантаження ключових державних енергетичних підприємств. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів держпідприємств в енергетичному секторі.

Костриця в суді доводив, що він не мав жодного стосунку до «Міндічгейту», а розірвання договору з ним відбулося з порушенням закону. Суд першої інстанції ухвалив рішення, згідно з яким позов Костриці задоволено частково.

«Друзі, вітаю. Сьогодні маю важливі новини в історії з моїм звільненням з Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі», – написав Костриця. – Я завжди наголошував, що захищати свою правоту буду виключно в суді. І сьогодні ми отримали перші вагомі результати. Головний та найважливіший для мене підсумок – суд визнав недійсним наказ щодо припинення моїх повноважень як члена Наглядової ради.

У своїй позовній заяві ми з адвокатами детально обґрунтували, що рішення про моє звільнення було ухвалене з порушенням законодавства та принципів належного корпоративного управління. Мене звільнили без жодної індивідуальної оцінки результатів роботи, хоча за час моєї каденції нам вдалося вибудувати систему корпоративного управління компанією фактично з чистого аркуша. Застосований підхід був вибірковим та нагадував пакетне звільнення що створювало прямі ризики для моєї ділової репутації».

Андрій Костриця наголосив, що рішення суду є офіційним підтвердження того, що його позиція була юридично обґрунтованою, а дії щодо припинення повноважень незаконними.

«Це – найкраща і єдина правильна відповідь на всі публічні маніпуляції та емоційні заяви, які раніше лунали на мою адресу, – підкреслив Костриця. – У правовій державі крапку ставлять судові інстанції, а не публічні звинувачення.

Щодо інших позовних вимог, а саме визнання недійсним наказу про новий конкурс та поновлення дії мого договору, суд у їх задоволенні відмовив. Але хочу бути відвертим – для мене ключовим було не триматися за посаду чи зупиняти процеси в компанії. Моєю головною метою було саме юридичне доведення неправомірності звільнення та захист свого чесного імені. І цієї мети досягнуто.

Наразі ми очікуємо на повний текст рішення, після якого обов’язково надамо розширений коментар. Попереду ще дві інстанції, тому юридичний процес триває і ми до нього повністю готові.

Я щиро вдячний моїй команді адвокатів за високий професіоналізм. Ми довели, що захищати свої права цивілізовано і в законний спосіб це єдиний правильний шлях.

Дякую колегам та партнерам за підтримку. Працюємо далі».

Раніше Андрій Костриця звернувся з публічним листом на міністра енергетики України Дениса Шмигаля. У листі він фіксував серйозні відхилення від курсу корпоративної реформи, задекларованої урядом та стверджував про непрозоре формування нових складів наглядових рад в операторах систем розподілу, які входять в АТ «Українські розподільні мережі».