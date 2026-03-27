Суд визнав недійсним звільнення колишнього члена Наглядової ради «Українських розподільчих мереж»

glavcom.ua
Андрій Костриця: «Моє звільнення було ухвалене з порушенням законодавства та принципів належного корпоративного управління»
Андрій Костриця доводив, що його позбавили повноважень без оцінки результатів його роботи

Колишній член Наглядової ради АТ «Українські розподільчі мережі» Андрій Костриця, який в суді оскаржив своє незаконне звільнення, домігся визнання недійсним наказу щодо припинення його повноважень. Про це він розповів в своєму блозі.

Костриця став непрямою жертвою «Міндічгейту» – корупційного скандалу в «Енергоатомі». За його підсумками всередині листопада 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив, що влада розпочинає комплексне перезавантаження ключових державних енергетичних підприємств. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів держпідприємств в енергетичному секторі.

Костриця в суді доводив, що він не мав жодного стосунку до «Міндічгейту», а розірвання договору з ним відбулося з порушенням закону. Суд першої інстанції ухвалив рішення, згідно з яким позов Костриці задоволено частково.

«Друзі, вітаю. Сьогодні маю важливі новини в історії з моїм звільненням з Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі», – написав Костриця. – Я завжди наголошував, що захищати свою правоту буду виключно в суді. І сьогодні ми отримали перші вагомі результати. Головний та найважливіший для мене підсумок – суд визнав недійсним наказ щодо припинення моїх повноважень як члена Наглядової ради.

У своїй позовній заяві ми з адвокатами детально обґрунтували, що рішення про моє звільнення було ухвалене з порушенням законодавства та принципів належного корпоративного управління. Мене звільнили без жодної індивідуальної оцінки результатів роботи, хоча за час моєї каденції нам вдалося вибудувати систему корпоративного управління компанією фактично з чистого аркуша. Застосований підхід був вибірковим та нагадував пакетне звільнення що створювало прямі ризики для моєї ділової репутації».

Андрій Костриця наголосив, що рішення суду є офіційним підтвердження того, що його позиція була юридично обґрунтованою, а дії щодо припинення повноважень незаконними.

«Це – найкраща і єдина правильна відповідь на всі публічні маніпуляції та емоційні заяви, які раніше лунали на мою адресу, – підкреслив Костриця. – У правовій державі крапку ставлять судові інстанції, а не публічні звинувачення.

Щодо інших позовних вимог, а саме визнання недійсним наказу про новий конкурс та поновлення дії мого договору, суд у їх задоволенні відмовив. Але хочу бути відвертим – для мене ключовим було не триматися за посаду чи зупиняти процеси в компанії. Моєю головною метою було саме юридичне доведення неправомірності звільнення та захист свого чесного імені. І цієї мети досягнуто.

Наразі ми очікуємо на повний текст рішення, після якого обов’язково надамо розширений коментар. Попереду ще дві інстанції, тому юридичний процес триває і ми до нього повністю готові.

Я щиро вдячний моїй команді адвокатів за високий професіоналізм. Ми довели, що захищати свої права цивілізовано і в законний спосіб це єдиний правильний шлях.

Дякую колегам та партнерам за підтримку. Працюємо далі».

Раніше Андрій Костриця звернувся з публічним листом на міністра енергетики України Дениса Шмигаля. У листі він фіксував серйозні відхилення від курсу корпоративної реформи, задекларованої урядом та стверджував про непрозоре формування нових складів наглядових рад в операторах систем розподілу, які входять в АТ «Українські розподільні мережі».

Читайте також

Керівництво держави визначило послідовність кроків для зміцнення енергетики в кожній області
Кабмін знає, як посилити енергостійкість України
27 лютого, 14:27
Уряд спрямував 16 млрд грн на фінансування залізничних перевезень
Уряд спрямував 16 млрд грн на фінансування залізничних перевезень
3 березня, 11:14
Путін повідомив Сійярто, що Росія звільнить двох військовополонених, які мають угорське громадянство
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
4 березня, 22:46
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Ноем на тлі критики імміграційних рейдів
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
6 березня, 01:58
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
11 березня, 05:49
Уряд видав постанову про реорганізацію підприємства
Кабмін заявив про реорганізацію газети «Урядовий кур’єр»
13 березня, 10:20
Meta витрачає значні кошти на залучення провідних ШІ-спеціалістів і будівництво дата-центрів
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
15 березня, 09:12
Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ
Уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими для ЗСУ
17 березня, 12:21
Одноразова доплата надійде у квітні
Майже 13 млн українців отримають 1,5 тис. грн: коли буде нараховано кошти
18 березня, 19:30

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
