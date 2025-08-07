Військовий інсценував своє «зникнення безвісти» для отримання компенсації

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого

Правоохоронці викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Про це як пише «Главком», повідомили у ДБР.

Наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині та одразу повідомив про це своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.

Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили «зниклого» військовослужбовця.

Усі троє обвинувачуються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Додатково один з братів обвинувачується у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України), інший – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваних направлено до суду.

Обидва брати, як повідомляється, вже повернулися на службу, а збитки державі компенсовані.

