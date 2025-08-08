Центр протидії дезінформації зробив заяву про нові виплати від ООН

Центр протидії дезінформації попередив про новий фейк

У мережі поширилась інформація про нові виплати українцям від ООН. Центр протидії дезінформації попередив громадян про фейк, передає «Главком».

«У мережі активно шириться фейк про виплату від ООН на 10 800 гривень.Користувачі підтримують повідомлення з посиланням на фальшивий сайт, де зазвичай можна подати заявку на отримання допомоги», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що це шахрайська схема. ООН не проводить виплати за таким механізмом і не надає фінансову підтримку через сторонні неперевірені сайти.

«Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями та не надавайте особисту інформацію. Якщо ви отримали подібне повідомлення, обов’язково повідомте про ці компетентні органи та заблокуйте шахраїв», – додали в ЦПД.

Нагадаємо, інформація про нібито обдурених ізраїльтян на $80 млн українськими шахраями є фейком, спрямованим на дискредитацію України та розпалювання антиукраїнських настроїв за кордоном.

До слова, російські пропагандисти поширюють в мережі фейкове зображення листа нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військових.

Також ми писали, що анонімні джерела інформації поширили повідомлення про «грошову виплату від Дональда Трампа» для українців.