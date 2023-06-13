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Українці зобовʼязані перевірити лічильники: що варто знати

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українці зобовʼязані перевірити лічильники: що варто знати
Побутові споживачі, які платять за доставку газу, водночас сплачують облгазу і за повірку лічильників
фото з відкритих джерел

Споживачі зобов’язані забезпечити доступ до лічильника представникам облгазу

В Україні відновили обов'язкову повірку газових лічильників. Споживачі, у яких настав термін перевірки приладу, мають провести її впродовж трьох місяців після закінчення опалювального сезону. У більшості випадків це до початку липня. Про те, чи має споживач платити за повірку лічильника та що буде, якщо він відмовиться від цього, пояснює ресурс «Газправда».

Чи потрібно платити за повірку лічильника

Періодична повірка, демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт лічильників газу у побутових споживачів здійснюється коштом облгазу. При цьому не важливо, хто є власником лічильника – облгаз чи споживач.

Витрати на повірку лічильників закладено у тариф на послуги розподілу природного газу. Відповідно побутові споживачі, які платять за доставку газу, водночас сплачують облгазу і за повірку лічильників.

Як фіксується спожитий газ, коли лічильник забирають на повірку

Коли у споживачів знімають лічильники газу для проведення періодичної повірки, то облгаз встановлює лічильники з власного обмінного фонду.

У випадках, коли неможливо встановити інший прилад, тоді нараховують середньомісячний (середньодобовий) обсяг споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року.

Або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як пів року.

Що буде, якщо споживач відмовиться від повірки лічильника

Споживачі зобов’язані забезпечити доступ до лічильника представникам облгазу після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу (або повірки на місці встановлення).

Якщо споживач відмовляє працівникам у цьому, то йому змінюють режим нарахування обсягів природного газу. Така відмова має бути оформлена відповідним Актом, що засвідчується представником облгазу та споживачем.

Від дати складання цього Акту показання лічильника за спожитий газ не враховуватимуться. Усі нарахування провадитимуться за граничними обсягами споживання природного газу населенням.

До слова, «Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік.

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Теги: газ лічильник

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