Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році
Штукатур заробляє 70 000 грн – більше, ніж більшість офісних менеджерів. І це ще не межа
фото ілюстративне

Будівельна галузь в Україні переживає справжній кадровий голод – і зарплати реагують відповідно

Сьогодні, 9 серпня, Україна відзначає День будівельника. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців галузі у 2026 році.

Чому друга неділя серпня

Традиція відзначати День будівельника сягає 1955 року, коли відповідний указ підписала Президія Верховної Ради СРСР. В незалежній Україні свято закріпили указом Президента Леоніда Кравчука від 22 липня 1993 року – на підтримку ініціативи самих працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

У будівельників є цікава традиція посвяти: молодий працівник повинен відкусити шматок хліба з сіллю, потримати руки над чашею з вогнем, одягнути каску і пройти «випробування» цеглою. Сьогодні свято набуває нового змісту: будівельники – головна рушійна сила відбудови зруйнованої країни.

Скільки заробляють будівельники у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата будівельника загального профілю в Україні – 47 500 грн (+30% за рік). Виконроб заробляє 55 000 грн (+22%).

Серед вузьких спеціалістів лідирують штукатури – 70 000 грн (+17% за рік), фасадники – 65 000 грн (+18%), мулярі та плиточники – по 60 000 грн. Найбільший стрибок показали мулярі – +33% за рік. Сантехніки заробляють у середньому 42 500 грн (+31%), монтажники – 45 000 грн (+24%), електрики та зварювальники – по 40 000 грн. Найнижча медіана – у різноробочих: 27 500 грн, але і їхні зарплати ростуть.

На держоб'єктах відбудови після ухвалення урядової Постанови №526 реальна офіційна зарплата будівельників становить від 30 000 до 60 000 грн – тіньові схеми стали юридично неможливими.

Де платять більше

Лідирує Київська область: медіана – 46 500 грн, понад 2 100 вакансій. Далі – Івано-Франківська (45 500 грн) і Львівська (45 000 грн) області. Найактивніше зростають зарплати в Одесі – +40% за рік (до 40 000 грн) і Львові – +31% (до 52 500 грн). У Києві виконроб заробляє 60 000 грн (+20% за рік), у Львові – 55 000 грн (+16%).

День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році фото 1
інфографіка: glavcom.ua

Хто в дефіциті

За даними Конфедерації будівельників України, найгостріший брак кадрів – у зварювальників, мулярів, електромонтажників, сантехніків і фахівців з монтажу інженерних мереж. Парадокс: кількість вакансій у деяких із цих категорій навіть скорочується, але зарплати продовжують зростати – бо досвідчених майстрів катастрофічно не вистачає.

Попит на будівельників загалом б'є рекорди: лише різноробочих у квітні 2026 року шукали понад 4 200 роботодавців – на 35% більше, ніж рік тому. Найшвидше ростуть вакансії для електриків (+37%) і різноробочих (+35%).

Читайте також:

Теги: зарплата будівництво Україна велике будівництво свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?
Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?
5 серпня, 12:53
Календар свят у серпні 2026 року
Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
26 липня, 21:15
Якщо експеримент підтвердить ефективність, захист масштабують на найбільш небезпечні ділянки
Харків почав будувати «купол» захисту від дронів
3 серпня, 22:10
У Coinkite вважають, що зловмисники могли скористатися штучним інтелектом, аналізуючи відкритий код гаманців
Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
4 серпня, 04:25
Компанія надає для проєкту перехоплювач FP7.X – прискорену версію своєї балістичної ракети FP7
Українська Fire Point об'єднала 13 партнерів для щита від балістики
5 серпня, 05:25
Американська блогерка Лора Лумер під час візиту на енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області
Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію на Київщині
28 липня, 08:35

Особисті фінанси

Мережа заправок пояснила, навіщо запровадила ліміт на продаж пального
Мережа заправок пояснила, навіщо запровадила ліміт на продаж пального
Коли дизель може подешевшати: експерт назвав умову
Коли дизель може подешевшати: експерт назвав умову
Курс валют 9 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 9 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 9 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 9 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році
День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році
Курс валют 8 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 8 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua