День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році

Штукатур заробляє 70 000 грн – більше, ніж більшість офісних менеджерів. І це ще не межа

Будівельна галузь в Україні переживає справжній кадровий голод – і зарплати реагують відповідно

Сьогодні, 9 серпня, Україна відзначає День будівельника. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців галузі у 2026 році.

Чому друга неділя серпня

Традиція відзначати День будівельника сягає 1955 року, коли відповідний указ підписала Президія Верховної Ради СРСР. В незалежній Україні свято закріпили указом Президента Леоніда Кравчука від 22 липня 1993 року – на підтримку ініціативи самих працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

У будівельників є цікава традиція посвяти: молодий працівник повинен відкусити шматок хліба з сіллю, потримати руки над чашею з вогнем, одягнути каску і пройти «випробування» цеглою. Сьогодні свято набуває нового змісту: будівельники – головна рушійна сила відбудови зруйнованої країни.

Скільки заробляють будівельники у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата будівельника загального профілю в Україні – 47 500 грн (+30% за рік). Виконроб заробляє 55 000 грн (+22%).

Серед вузьких спеціалістів лідирують штукатури – 70 000 грн (+17% за рік), фасадники – 65 000 грн (+18%), мулярі та плиточники – по 60 000 грн. Найбільший стрибок показали мулярі – +33% за рік. Сантехніки заробляють у середньому 42 500 грн (+31%), монтажники – 45 000 грн (+24%), електрики та зварювальники – по 40 000 грн. Найнижча медіана – у різноробочих: 27 500 грн, але і їхні зарплати ростуть.

На держоб'єктах відбудови після ухвалення урядової Постанови №526 реальна офіційна зарплата будівельників становить від 30 000 до 60 000 грн – тіньові схеми стали юридично неможливими.

Де платять більше

Лідирує Київська область: медіана – 46 500 грн, понад 2 100 вакансій. Далі – Івано-Франківська (45 500 грн) і Львівська (45 000 грн) області. Найактивніше зростають зарплати в Одесі – +40% за рік (до 40 000 грн) і Львові – +31% (до 52 500 грн). У Києві виконроб заробляє 60 000 грн (+20% за рік), у Львові – 55 000 грн (+16%).

Хто в дефіциті

За даними Конфедерації будівельників України, найгостріший брак кадрів – у зварювальників, мулярів, електромонтажників, сантехніків і фахівців з монтажу інженерних мереж. Парадокс: кількість вакансій у деяких із цих категорій навіть скорочується, але зарплати продовжують зростати – бо досвідчених майстрів катастрофічно не вистачає.

Попит на будівельників загалом б'є рекорди: лише різноробочих у квітні 2026 року шукали понад 4 200 роботодавців – на 35% більше, ніж рік тому. Найшвидше ростуть вакансії для електриків (+37%) і різноробочих (+35%).