Російська влада запропонувала аграріям перейти на пічне паливо через дефіцит дизеля

Експерте вважають, що пічне паливо та низькоякісне дизельне пальне підходять лише для старої радянської техніки

Мінсільгосп РФ запропонував аграріям розглянути можливість використання пічного та дизельного палива з підвищеним вмістом сірки (стандартів «Євро-2» та «Євро-3»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Відомство звернулося до регіональних органів агропромислового комплексу (АПК) із запитом щодо готовності господарств закуповувати таке паливо, зазначивши, що Міненерго підтвердило можливість його виробництва. Регіони мали надати відповідь до 20 липня.

Фахівці вважають, що пічне паливо та низькоякісний дизель підходять лише для старої радянської техніки, тоді як сучасні імпортні трактори та комбайни є більш вимогливими до якості палива.

Як уточнила генеральний директор племінного господарства «Лазаревське» Христина Романовська, використання пічного палива в сучасній техніці категорично заборонено, оскільки це може призвести до серйозних поломок, а ремонт обійдеться значно дорожче, ніж можлива економія. За її словами, при збільшенні вмісту сірки з 0,2% до 1% ресурс двигуна скорочується вдвічі. При цьому для старої техніки, яку господарства ремонтують самостійно, такий варіант може виявитися прийнятним.

За даними Kpler, у червні через удари українських безпілотників по НПЗ обсяг нафтопереробки в Росії скоротився до 4,1 млн барелів на добу – мінімуму за останні роки.

До слова, російська влада запустила кампанію з пріоритетного постачання пального Москві, витягуючи бензин із віддалених регіонів, які один за одним запроваджують обмеження на АЗС – від QR-кодів до продажу за парними й непарними днями.

Як повідомлялося, дефіцит бензину змусив Росію відправляти вчителів чергувати на заправках у восьми областях – регулювати черги та інформувати водіїв про правила відпуску пального.