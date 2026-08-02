В Україні АЗС обмежують продаж дизеля

Ліміти коливаються від 50 до 100 літрів за одну заправку

Мережі автозаправних станцій в Україні починають вводити ліміти на продаж дизельного пального одному клієнту. За інформацією Delo.ua обмеження вже запроваджують кілька операторів, і цей список, схоже, лише розширюватиметься, інформує «Главком».

Ліміти коливаються від 50 до 100 літрів за одну заправку. Найчастіше такі обмеження вводять на станціях, розташованих на трасах, де пальне купують водії вантажівок та далекобійники, які тепер заправляються безпосередньо на АЗС, а не на нафтобазах. Серед причин: різниця між гуртовою (нафтобазовою) ціною та роздрібною ціною на заправках суттєво скоротилася, і купувати пальне на АЗС зараз вигідніше, ніж напряму у гурт.

За інформацією незалежного експерта, однією з мереж, яка вже ввела ліміт у 100 літрів на одну заправку, є ОККО.

Обмеження запроваджують насамперед для того, щоб не допустити швидкого вичерпання запасів пального на АЗС, адже логістичні ланцюги не завжди встигають оперативно поповнювати їх. Крім того, в Україні зберігається дефіцит пального, а гуртові ціни на нафтобазах залишаються високими.

Причини дефіциту

Серед головних причин дефіциту називають різке скорочення поставок пального в Україну. Свою роль відіграє обмеження пропозиції на європейському ринку, а також обміління Дунаю, через яке ускладнилося повноцінне постачання пального річковим шляхом.

Додатковим чинником стало те, що Росія активно скуповує пальне на європейському ринку, через що вільних обсягів практично не залишається. Компенсувати дефіцит поставками з інших напрямків також складно: Індія обмежена постачаннями через Білорусь, у Казахстані вільних обсягів немає, а потужності Саудівської Аравії, Оману та інших країн Перської затоки фактично стали недоступними через глобальні кризові явища на ринку.

Чи можлива зупинка продажу дизпального в Україні

За словами експерта, повної зупинки продажу дизельного пального найближчим часом очікувати не варто. Водночас ситуація, коли пальне на заправках то з'являється, то зникає, найімовірніше повторюватиметься й надалі, адже АЗС продовжуватимуть дещо обмежувати обсяги постачання та відпуску пального клієнтам.

Нагадаємо, останні тижні світовий ринок нафти знову перебуває під тиском геополітичної напруги. Загострення між США та Іраном, атаки на судноплавство у Червоному морі та ризики для Ормузької протоки вже позначилися на вартості нафти й нафтопродуктів.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів.