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Наслідки ударів України по НПЗ Росії відчули навіть у США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Наслідки ударів України по НПЗ Росії відчули навіть у США
Росія втратила експорт пального після ударів України по НПЗ
фото: Axios

Після атак українських дронів Кремль обмежив експорт пального, а дефіцит російського дизеля спричинив зростання цін далеко за межами РФ

Успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах уже впливають не лише на економіку РФ, а й на світовий паливний ринок. Наслідки атак відчули навіть у Сполучених Штатах, де почало дорожчати дизельне пальне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Як зазначає видання, через регулярні атаки українських дронів Росія була змушена запровадити заборону на експорт пального. Це рішення збіглося з напруженістю на енергетичному ринку через війну з Іраном, що додатково посилило тиск на світові ціни.

У США наслідки стали помітними вже цього тижня. Вартість дизельного пального перевищила $5 за галон. Причиною стало різке збільшення попиту на американське пальне з боку країн, які раніше купували російський дизель. Зокрема, альтернативних постачальників почали активно шукати Бразилія та низка інших держав.

Axios зазначає, що рішення Кремля припинити експорт свідчить про серйозні проблеми всередині російської нафтопереробної галузі. Попри спроби російської влади приховувати реальні масштаби збитків, наслідки українських ударів дедалі складніше замовчувати.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, із серпня 2025 року по російських НПЗ було завдано щонайменше 100 ударів. Лише у червні українські безпілотники успішно атакували не менше десяти об'єктів нафтопереробної інфраструктури.

Керівниця відділу глобальних досліджень сировинних ринків JPMorgan Наталія Канева повідомила, що перебої в роботі НПЗ уже призвели до дефіциту пального та довгих черг на російських автозаправних станціях. На окремих незалежних АЗС ціни зросли приблизно на 50%.

Паливна криза вже зачіпає не лише автомобілістів, а й транспортну галузь, комунальні служби, логістичні компанії та аграрний сектор. Російська влада навіть розглядає можливість обмежити продаж пального населенню, щоб забезпечити ним критично важливі сфери економіки.

Водночас, за інформацією Axios, Москва планує збільшити імпорт бензину з Індії, оскільки власних потужностей уже недостатньо для покриття внутрішнього попиту.

Раніше The Economist повідомив, що Україна значно наростила удари по військовій та паливній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму та території Росії. Під атаками регулярно опиняються нафтобази, нафтопереробні заводи, аеродроми, електропідстанції та логістичні об'єкти.

За даними організації ACLED, понад половина всіх атак по Криму від початку повномасштабної війни припала саме на останній рік. Аналітики зазначають, що удари по паливній інфраструктурі вже призвели до дефіциту бензину в Росії та найбільших черг на автозаправках із часів розпаду Радянського Союзу.

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Теги: росія нафта ціни

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