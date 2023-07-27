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Рада підтримала повернення електронного декларування для чиновників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада підтримала повернення електронного декларування для чиновників
Законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців у першому читанні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відповідний законопроєкт підтримали 299 депутатів

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт №9534 підтримали за основу 299 депутатів. Його зареєстрували в парламенті лише напередодні, 26 липня.

Голосування за законопроєкт №9534 про відновлення е-декларування
Голосування за законопроєкт №9534 про відновлення е-декларування
фото: Ярослав Железняк

Це поки не остаточне рішення. Аби законопроєкт набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні (перед цим можуть допрацювати), а тоді відправити на підпис президентові.

Зазначимо, що законопроєкт передбачає, що люди, які у 2022–2023 роках не подали декларацію, мають це зробити не пізніше 90 календарних днів із дня набрання чинності законом.

Виняток є для військовослужбовців та їх родин, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. Такі люди мають подати декларацію протягом 90 днів:

  • із дня визначення дати завершення бойових чи тимчасової окупації для території, де перебуває людина;
  • із дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи;
  • із дня припинення повноважень чи переведення на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях;
  • із дня припинення або скасування воєнного стану.

Депутати зазначали, що цей законопроєкт також відновлює проведення спецперевірок, які були припинені на час дії воєнного стану. Зокрема для тих, хто був призначений без них. 

Також документ встановлює, що на період до припинення або скасування воєнного стану, у держреєстрі декларації будуть відображатись у відкритому доступі, але без низки даних: номера картки платника податків та паспорта, місця проживання, ПІБ усіх інших осіб зазначених у декларації, крім суб’єкта декларування тощо.

Теги: декларація Верховна Рада закон депутат

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