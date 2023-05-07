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Пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій: куди звертатися і які документи родавати

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій: куди звертатися і які документи родавати

Як оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Громадянину, який отримав посвідчення «учасника бойових дій» та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України, інформують у відомстві.

До органу Пенсійного фонду України подаються наступні заяви:

  • про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);
  • про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП учасник бойових дій пред’являє паспорт громадянина України та надає документ, що підтверджує право на пільги, та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт з відповідною відміткою (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган). 

Інформацією про місце проживання людини є відомості, що були внесені до паспорта як місце реєстрації. 

Для підтвердження фактичного місця проживання (за потреби) учасник бойових дій надає: довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди, довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою (відмінною від місця реєстрації) адресою, або інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика, а в разі їх відсутності – акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади. 

Заява до ЄДАРП подається або особисто, або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, або поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадовими особами центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до органу Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дати надходження. 

Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій. Проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги. 

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до ЄДАРП інформації, пільговик повідомляє про це орган Пенсійного фонду України протягом 30 днів.

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Теги: комуналка пільги Пенсійний фонд

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