У липні відбудеться індексація пенсій: кому підвищать виплати

Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року

Пенсійні виплати підвищаться у держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та в науковців

З 1 липня запланована індексація на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям. Про це в інтерв’ю ТСН розповів голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України”, «Про наукову і науково-технічну діяльність», – сказав Капінус.

Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами керівника фонду, під час кожної індексації пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», починаючи з березня 2019 року, обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм було призначено пенсію за цим Законом, а не Законом «Про державну службу». І у разі, якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів ПФУ, переводять на загальну пенсію.

«І дуже багато колишніх державних службовців вже отримують пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – наголосив Капінус.

Також службовець нагадав, що протягом 2023 року вже проведено кілька масових перерахунків пенсій. Зокрема, під час березневої індексації було перераховано пенсійні виплати 10,5 млн українських пенсіонерів. Крім того, 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, коли українці отримають гідні пенсії. Міністерство покладає великі надії на реформи, які наближають його до норм Європейського Союзу та гарантують безпечне майбутнє для українського народу. За словами директорки Департаменту пенсій, страхових виплат, соціальних послуг, житлових допомог та соціальної допомоги ПФУ Олени Охріменко, впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення дозволить громадянам мати як мінімум два джерела пенсійних доходів. Це збільшить розмір вашої пенсії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також українські пенсіонери не тільки мають право вийти на пенсію достроково, а й можуть змінити свій вид виплат на більш вигідний – так, із пенсії «за інвалідністю» можна перейти на пенсію «за віком» або «за втратою годувальника».

До слова, в Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії – так званий меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн, а ще 3 тисячі грн піде на пенсії іншим українцям.