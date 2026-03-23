Мобілізація з 1 квітня 2026 року: що змінилося та як це вплине на українців

Детально про нові правила мобілізації

В Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників, розповідає «Главком».

Жорсткіший контроль без зміни системи

Фахівці наголошують, що фундаментальні принципи мобілізації залишаються незмінними. Водночас держава переходить до суворішого адміністрування та цифрового моніторингу військовозобов’язаних. Основна увага приділяється:

верифікації персональних даних;

повній автоматизації процесів;

системній боротьбі зі зловживаннями.

Електронні повістки та облік

Одним із ключових напрямів стала цифровізація. В Україні повноцінно функціонує електронний військовий облік:

впроваджено систему сповіщень про повістки в електронному вигляді;

працює автоматична постановка на облік;

дані синхронізовані з усіма державними реєстрами.

Паперові повістки поступово втрачають актуальність, а цифрова система автоматично фіксує порушення та посилює контроль за неявкою до ТЦК.

Відстрочки: простіше оформити, складніше отримати

Процедура оформлення відстрочки стала зручнішою – тепер це можна зробити онлайн, без обов’язкового відвідування ТЦК. Водночас:

підстави для відстрочки перевіряються централізовано через реєстри;

посилено контроль за автентичністю документів;

особливу увагу приділяють випадкам «псевдодогляду» та формального навчання задля уникнення призову.

Бронювання: нові вимоги

Зміни торкнулися і механізму бронювання працівників:

запроваджено регулярну перевірку статусу критично важливих підприємств;

дані заброньованих осіб автоматично звіряються з податковими та пенсійними реєстрами;

вимоги до умов бронювання (рівень зарплат, відсутність заборгованостей) посилено.

Це має суттєво зменшити кількість корупційних схем та фіктивного працевлаштування.

Хто підлягає мобілізації

Загальні правила залишаються незмінними: