«Американці роблять це понад сто років». Фінансист пояснив українцям, як гарно заробити

Фінансист: Я би порадив розібратися з тим, як інвестувати в найкращі бізнеси нашої планети

Інвестиції давно стали одним із найефективніших способів примноження капіталу. При цьому для старту не потрібно мати великі суми. Про це в інтерв’ю Delo заявив український фінансист, підприємець Любомир Остапів, інформує «Главком».

«Якби я зараз давав поради собі – двадцятилітньому юнаку, то я би порадив розібратися з тим, як інвестувати в найкращі бізнеси нашої планети. Вже на той час це було можливо. Українці більш-менш масово почали це робити року з 2020-го. Американці роблять це понад сто років», – зазначив фінансист.

Зокрема, Любомир Остапів наголосив, що починати інвестувати можна навіть зі $100. «Транзакційні витрати – мізерні, рахунок – безкоштовний, комісія при купівлі складає один долар. Цілком можна на сто доларів купити фонд, який інвестуватиме в S&P 500. Тож інвестувати можна і з невеликими сумами, не обов’язково для цього мати десятки чи сотні тисяч доларів. Звісно, більшість людей, коли починають інвестувати, вже мають тисячу, дві, п’ять. Але можна і з менших сум почати», – наголосив експерт.

Раніше засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластера Олександр Колб розповів, що на тлі нестабільної економіки, зростаючого курсу валют люди шукають різні способи інвестицій, щоб зберегти цінність власних грошей або ж щоб отримати вигоду у майбутньому. Натомість під час війни є небагато інвестиційних активів, які б не пропонували дуже великі ризики.

Також Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, в інтерв’ю для Delo розповів про те, які активи можуть бути найбезпечнішими для інвестування у воєнний період.

Зокрема, Артур Лупашко поділився своїм баченням того, які інвестиційні напрямки можуть стати найбільш прибутковими після війни. Він вважає, що цінні папери, зокрема акції українських компаній, мають значний потенціал. Через недостатній розвиток фондового ринку в Україні ця сфера може стати драйвером економічного росту.