Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення

Захисники і захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги

Ініціативи мають зробити інфраструктуру безбарʼєрною та посилити підтримку людей з інвалідністю

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для посилення безбар’єрності, зокрема, допомогу на придбання побутової техніки, адаптованої для людей, які втратили зір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Захисники і захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги на придбання адаптованої побутової техніки. На ці кошти можна придбати техніку, адаптовану до потреб людей із порушеннями зору, із визначеного переліку з 26 приладів – на вибір ветерана чи ветеранки», – каже вона.

Прем’єрка зазначила, що допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста. Максимальний розмір виплати – до 95 тис. грн. Окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.

Крім того, Кабмін оновив систему моніторингу безбар’єрності у громадах. «Тепер оцінюватимуть не лише державні установи, транспорт та інфраструктурні об’єкти, а й житлові будинки, магазини, аптеки, банки, готелі, заклади харчування та інші сервіси, якими люди користуються щодня. Це допоможе комплексно бачити реальний стан безбар’єрності міського середовища і робити громади доступнішими», – розповіла глава уряду.

Кабмін також ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. «Для роботодавців запроваджуються зрозумілі механізми контролю та можливість отримувати пільги за створення робочих місць для людей з інвалідністю. Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року», – розповіла Свириденко.

Нагадаємо, від початку 2022 року українські суди винесли 1 992 рішення у справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. Статистика майже рівномірно розподілилася: у 995 випадках компанії зобов’язали сплатити санкції, тоді як у 997 справах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовили в задоволенні позовів. Загальна сума стягнень перевищила 109,5 млн грн, а сума відмов сягнула майже 286,5 млн грн.

До слова, з 1 січня 2026 року в Україні суттєво змінився підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Зокрема, запровадилася квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю – як для приватного, так і для державного сектору.

Як повідомлялося, в Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю можуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення.