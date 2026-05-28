Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення
Захисники і захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги
фото: Міноборони (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ініціативи мають зробити інфраструктуру безбарʼєрною та посилити підтримку людей з інвалідністю

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для посилення безбар’єрності, зокрема, допомогу на придбання побутової техніки, адаптованої для людей, які втратили зір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Захисники і захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги на придбання адаптованої побутової техніки. На ці кошти можна придбати техніку, адаптовану до потреб людей із порушеннями зору, із визначеного переліку з 26 приладів – на вибір ветерана чи ветеранки», – каже вона.

Прем’єрка зазначила, що допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста. Максимальний розмір виплати – до 95 тис. грн. Окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.

Крім того, Кабмін оновив систему моніторингу безбар’єрності у громадах. «Тепер оцінюватимуть не лише державні установи, транспорт та інфраструктурні об’єкти, а й житлові будинки, магазини, аптеки, банки, готелі, заклади харчування та інші сервіси, якими люди користуються щодня. Це допоможе комплексно бачити реальний стан безбар’єрності міського середовища і робити громади доступнішими», – розповіла глава уряду.

Кабмін також ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. «Для роботодавців запроваджуються зрозумілі механізми контролю та можливість отримувати пільги за створення робочих місць для людей з інвалідністю. Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року», – розповіла Свириденко.

Нагадаємо, від початку 2022 року українські суди винесли 1 992 рішення у справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. Статистика майже рівномірно розподілилася: у 995 випадках компанії зобов’язали сплатити санкції, тоді як у 997 справах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовили в задоволенні позовів. Загальна сума стягнень перевищила 109,5 млн грн, а сума відмов сягнула майже 286,5 млн грн.

До слова, з 1 січня 2026 року в Україні суттєво змінився підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Зокрема, запровадилася квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю – як для приватного, так і для державного сектору.

Як повідомлялося, в Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю можуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко соцвиплати Кабмін робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Свириденко, більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
Сьогодні, 15:16
Олена Зеленська подякувала ветеранам за виставу та підтримала проєкт творчої реабілітації
Олена Зеленська побувала на виставі «Енеїда» від «Театру Ветеранів»
Вчора, 14:17
О 09:00 по всій Україні через системи оповіщення лунатиме хвилина мовчання
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
22 травня, 09:52
Свириденко анонсувала зміни для Херсонщини та Миколаївщини
Свириденко відвідала Херсонщину та Миколаївщину
9 травня, 12:45
Нова система підтримки сімей охоплює виплати від вагітності до вступу дитини до школи
Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати
4 травня, 16:01
Свириденко повідомила, які програми енергопідтримки буде продовжено: список
Свириденко повідомила, які програми енергопідтримки буде продовжено: список
1 травня, 17:35
Черга на виплати формується автоматично
Житло для переселенців із ТОТ: в Україні стартує бронювання коштів за ваучерами «єВідновлення»
1 травня, 13:33
Частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах планів стійкості регіонів
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
30 квiтня, 19:39
Рада активізувала створення комісії компенсацій для України
Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме
30 квiтня, 14:43

Особисті фінанси

Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення
Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю

Новини

Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua