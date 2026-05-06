Польща закликала НАТО збільшити витрати на оборону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Reuters

Польща закликає НАТО виділяти 5% ВВП на оборону вже до 2030 року

Віцепрем'єр-міністр та очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив із радикальною пропозицією щодо пришвидшення переозброєння Альянсу. Варшава наполягає, що Європа має мобілізувати свій економічний потенціал значно швидше, ніж планувалося раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Виступаючи на конференції Defence 24 Days у Варшаві, Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що країни НАТО повинні переглянути свої оборонні бюджети. Якщо раніше базовим показником вважалися 2%, то тепер Польща пропонує встановити мету у 5% від ВВП.

Ключовий меседж польського міністра – час працює проти Європи. За планом, досягнення нових показників обороноздатності очікувалося до 2035 року, проте Косіняк-Камиш вважає такий графік небезпечним.

«Немає сенсу чекати до 2035 року, щоб досягти 5% – це потрібно зробити до 2030 року, бо пізніше може бути запізно», – попередив він, натякаючи на зростаючі загрози з боку агресивних режимів.

Польський віцепрем’єр впевнений, що Європа має достатньо ресурсів, аби здійснити цей технологічний та мілітарний стрибок. Головне питання полягає у політичній волі визнати безпеку пріоритетом номер один.

«Європа здатна розвивати свій економічний потенціал у неймовірних масштабах, але ми маємо чітко усвідомлювати: це є сьогоднішнім пріоритетом», – резюмував міністр.

Нагадаємо, 5 травня, у Латвії розпочинається активна фаза великих військових маневрів за участі майже 5 тисяч військовослужбовців Альянсу. На тлі зростаючої агресії РФ країни Балтії відпрацьовують сценарії повномасштабної оборони та інтеграцію новітніх технологій у систему конвенційної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

У центрі уваги – навчання Механізованої піхотної бригади Сухопутних військ Латвії. Загалом у цьому етапі візьмуть участь близько 2500 військових та 500 одиниць техніки.

Головна мета – вдосконалення планування та виконання операцій на рівні бригади. Військові тренуватимуться діяти в умовах, максимально наближених до реальних, відпрацьовуючи повномасштабну оборону на реальній місцевості. Це відповідь на виклики сучасної війни, де лінія фронту може змінюватися динамічно.

Теги: НАТО Польща

