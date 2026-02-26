Головна Країна Кримінал
Буковинка намагалася вивезти на собі $100 тис., а тепер винна державі мільйони

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Буковинка намагалася вивезти на собі $100 тис., а тепер винна державі мільйони
Спроба незаконно переправити через кордон величезну суму готівки завершилася для мешканки Чернівецької області фіаско
фото: Чернівецька митниця

У Чернівецькій області в пункті пропуску Порубне митники зупинили спробу незаконного вивезення до Румунії $100 тис. 48-річна українка примотала валюту до свого живота скотчем.

Українські митники у Чернівецькій області завадили незаконному вивезенні до Румунії $100 тис. Мешканка просто примотала гроші до свого тіла і так намагалася перетнути державний кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі Чернівецької митниці. 

Митники повідомляють, що сама подія сталася 25 листопада 2025 року на пункті пропуску «Порубне-Сірет». Громадянка Ірина Гуцуляк пішки прямувала до Румунії у приватних справах. Для перетину кордону вона обрала смугу руху «зелений коридор», що за законом є заявою про відсутність речей чи коштів, які підлягають обов'язковому декларуванню.

«Порушницею виявилась 48-річна громадянка України, що слідувала до Румунії пішим переходом. Кошти жінка приховала під одягом, примотавши їх скотчем до живота», – йдеться у повідомленні.

Під час усного спілкування з митниками жінка повідомила, що несе одну валізу з особистими речами та $8 тис. доларів США. Однак митники вирішили провести особистий огляд і не помилилися. Під спортивною кофтою, за поясом джинсів жінки, інспектори виявили ще $100 тис. Гроші були розділені на дві пачки та щільно обмотані клейкою стрічкою.

«Загалом громадянка намагалася вивезти суму, еквівалентну понад 4,2 млн грн відповідно до курсу Нацбанку», – повідомили митники.

Зауважимо, законом дозволяється переміщувати через кордон без письмового декларування суму, еквівалентну €10 тис. Судді визнали жінку винною у порушенні митних правил та призначив покарання: конфіскація – $98 тис. та штраф 2 млн 76 тис. грн.

Нагадаємо, у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки. На пункті пропуску «Карасовичі», що на кордоні Хорватії з Чорногорією, хорватські правоохоронці затримали 24-річного громадянина України. Під час огляду транспортного засобу, яким керував українець, прикордонники спільно з Антикорупційним відділом виявили приховані пакунки з грошима. 

Як повідомляється, молодик намагався перетнути кордон на автомобілі з чеською реєстрацією. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники та митники виявили облаштовані схованки. Пакети з готівкою були заховані в обшивці салону, під сидіннями, у спеціальних конструктивних порожнинах авто

Точна сума наразі офіційно не розголошується, проте йдеться про сотні тисяч євро. Правоохоронці припускають, що ці кошти могли бути частиною схеми з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

