Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану

США витратили понад $11 млрд за перші дні війни з Іраном

Білий дім може найближчим часом звернутися до Конгресу з проханням виділити додаткове фінансування

Перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів. Про це повідомляють Reuters і Associated Press, пише «Главком».

За словами джерела, знайомого з перебігом зустрічі, оцінку витрат представники Пентагону надали Конгресу на початку цього тижня. Вона не відображає повну вартість операції, але демонструє масштаби витрат на початковому етапі війни.

Адміністрація США поки що не оприлюднила офіційної публічної оцінки загальної вартості війни або її можливої тривалості.

Водночас кілька помічників конгресменів повідомили, що Білий дім може найближчим часом звернутися до Конгресу з проханням виділити додаткове фінансування. За різними оцінками, йдеться про десятки мільярдів доларів.

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил, сенатор-республіканець Роджер Вікер, заявив, що наразі не очікує подання такого запиту цього місяця.

Раніше повідомлялось, що американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. Таку оцінку Пентагон передав Конгресу США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її.