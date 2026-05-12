Курс валют 12 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Національний банк оновив офіційний курс валют на 12 травня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 12 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,95, євро – 51,72 грн, польського злотого – 12,20 грн.

Курс валют станом на 12 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9584 51,7237 59,8054 12,2019 56,4438
Ощадбанк
 43,80 / 44,15 51,60 / 52,10 - - -
Приватбанк
 43,80 / 44,24 51,59 / 52,08 59,75 / 60,60 12,17 / 12,28 -
ПУМБ
  43,70 / 44,30 51,50 / 52,20 59,00 / 60,40 12,02 / 12,32 -
monobank
 43,81 / 44,24 51,60 / 52,07 - - -
Райффайзен
 43,79 / 44,19 51,50 / 52,06 57,30 / 60,90 11,50 / 12,50 53,30 / 57,50
OTP Bank
 43,40 / 43,95 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75
Укрсиббанк
 43,65 / 44,20 51,25 / 52,15 58,30 / 60,60 - 55,10 / 57,10
* курс валют станом на 07:24 12 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

