Курс валют 12 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 12 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,95, євро – 51,72 грн, польського злотого – 12,20 грн.
Курс валют станом на 12 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,9584
|51,7237
|59,8054
|12,2019
|56,4438
|
Ощадбанк
|43,80 / 44,15
|51,60 / 52,10
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,80 / 44,24
|51,59 / 52,08
|59,75 / 60,60
|12,17 / 12,28
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,50 / 52,20
|59,00 / 60,40
|12,02 / 12,32
|-
|
monobank
|43,81 / 44,24
|51,60 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,79 / 44,19
|51,50 / 52,06
|57,30 / 60,90
|11,50 / 12,50
|53,30 / 57,50
|
OTP Bank
|43,40 / 43,95
|51,00 / 51,95
|-
|-
|55,75 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44,20
|51,25 / 52,15
|58,30 / 60,60
|-
|55,10 / 57,10
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
