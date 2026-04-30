Оформлювала кредити без відома клієнтів. На Прикарпатті викрито експрацівницю банку

Ростислав Вонс
Правоохоронці кажуть, що колишня посадовиця незаконно привласнила 135 тис. грн
фото: Поліція Івано-Франківської області

За даними слідства, підозрювана сама оформлювала банківські картки, отримувала PIN-коди та вільно користувалася отриманими коштами

В Івано-Франківській області поліцейські викрили схему незаконного збагачення. За даними слідства, колишня заступниця керівника відділення одного з банків використовувала доступ до банківських систем і персональні дані клієнтів, щоб оформлювати кредити без їхнього відома та привласнювала гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Зазначається, що з квітня по жовтень 2025 року під час звернень про перевипуск платіжних карток фігурантка отримувала персональні дані клієнтів. А далі, не повідомляючи власників, відкривала на їхні імена нові кредитні рахунки.

За даними слідства, підозрювана самостійно оформлювала платіжні картки, отримувала PIN-коди і могла розпоряджатися грошима. Правоохоронці кажуть, що вона легалізовувала кредитні гроші, знімаючи готівку через банкомати, розраховувалася в торгових закладах, перераховувала на власні рахунки.

Наразі відомо про 135 тис. грн, які підозрювана зняла з чужих рахунках. Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільний телефон і банківські картки на ім'я клієнтів.

Фігурантці інкриміновано привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкції статей передбачають до восьми років ув'язнення.

До слова, торік українці оформили понад 8,6 млн мікрокредитів на загальну суму 56,76 млрд грн. Попри те, що кількість позик зросла лише на 3% у річному вимірі, обсяг ринку збільшився на 10%. У середньому українці щомісяця оформлювали близько 720 тис. кредитів. Хоча після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення попит поступово відновлюється, він усе ще нижчий за довоєнний рівень – у 2021 році щомісячно укладали в середньому 1,2 млн договорів.

Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт
