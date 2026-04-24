Ростислав Вонс
Курс валют 24 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 квітня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок пʼятниці, 24 квітня 2026 року. Долар подорожчав, водночас євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,94, євро – 51,38 грн, польського злотого – 12,10 грн. Долар зріс на 6 коп., євро опустилося на 11 коп., а злотий знизився на 2 коп.

Курс валют станом на 24 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9412 51,3804 59,3558 12,1043 56,0189
Ощадбанк
 43,55 / 44,20 51,20 / 51,90 58,00 / 60,00 11,45 / 12,30 54,80 / 56,80
Приватбанк
 43,55 / 44,15 50,70 / 51,70 58,63 / 59,43 11,70 / 12,12 55,95 / 59,00
ПУМБ
 43,70 / 44,30 51,30 / 52,00 58,40 / 59,80 11,94 / 12,24 -
monobank
 43,77 / 44,23 51,15 / 51,85 - - -
Райффайзен
 43,75 / 44,18 51,10 / 51,75 57,00 / 60,30 11,40 / 12,45 53,20 / 57,20
OTP Bank
 43,70 / 44,10 51,10 / 52,00 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,70 / 44,25 51,00 / 51,90 57,80 / 60,15 - 54,75 / 56,75
* курс валют станом на 09:00 24 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Курс валют 24 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 24 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Бойові виплати за березень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 23 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Весняні морози вдарили по врожаю: які фрукти можуть подорожчати
