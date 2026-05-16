Курс валют 16 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 16 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро подешевшали, а злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,95, євро – 51,43 грн, польського злотого – 12,13 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9569 51,4384 59,3924 12,1378 56,2109 Ощадбанк 43,85 / 44,30 51,20 / 51,70 - - - Приватбанк 43,75 / 44,35 50,70 / 51,70 56,00 / 59,00 11,60 / 12,11 - ПУМБ 43,80 / 44,40 51,20 / 51,90 58,20 / 59,60 11,85 / 12,15 - monobank 43,91 / 44,41 51,06 / 51,75 - - - Райффайзен 43,85 / 44,29 51,10 / 51,65 57,10 / 60,50 11,40 / 12,40 53,30 / 57,20 OTP Bank 43,80 / 44,10 51,10 / 51,80 - - 55,64 / 56,63 Укрсиббанк 43,90 / 44,38 51,05 / 51,79 57,90 / 59,75 - 55,10 / 56,85

* курс валют станом на 09:30 16 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.