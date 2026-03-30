Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 30 березня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,84 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 30 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар дещо ослаб, євро та злотий також незначно втратили в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,84 грн, євро – на 50,48 грн, а польський злотий – на 11,77 грн. 

Курс валют станом на 30 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8400 50,4861 58,2327 11,7761 55,0097
Ощадбанк
 43,65 / 44,25 50,35 / 51,20 - - -
Приватбанк
 43,62 / 44,05 50,25 / 51,02 58 / 58,47 11,71 / 11,97 -
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,50 / 51,20 57,80 / 59,20 11,65 / 11,95  
monobank
 43,63 / 44,05 50,31 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,55 / 43,98 50,20 / 50,97 56,10 / 59,50 11,10 / 12,10 52,30 / 56,10
OTP Bank
 43,60 / 44,20 50,00 / 51,00 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 43,60 / 44,20 50,20 / 51,10 57,20 / 59,50 - 54,00/ 56,00
* курс валют станом на 07:45 30 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти
Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти
Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
Ціни на пальне 29 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 29 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 29 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 29 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua