Війна Трампа в Ірані допомагає Росії здійснити давню мрію – WP

Надія Карбунар
Проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран
Російські чиновники давно мріяли про хаос, який могло б спричинити перекриття Ормузької протоки

Війна в Ірані грає на руку Кремлю, дозволяючи накопичувати гроші для продовження військових дій в Україні. Як інформує «Главком», про це пише The Washington Post. Рішення адміністрації Трампа скасувати санкції США щодо російської нафти в морі ризикує підірвати чотирирічні санкції, спрямовані на стримування військових дій Москви. Крім того, закриття Іраном Ормузької протоки втілює давню мрію радикальних російських чиновників про хаос у світовій енергетиці

«Нарешті здавалося, що Захід знайшов ключ до реального зниження російського експорту нафти, і тепер все це перевернулося з ніг на голову», – сказав Яніс Клюге, економіст з Інституту міжнародних відносин і безпеки Німеччини.

«У Росії були проблеми в січні і особливо в лютому. Тепер у Росії буде достатньо грошей, щоб збалансувати свій бюджет і навіть почати накопичувати кошти у своєму національному фонді добробуту», – каже Борис Додонов, керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки.

Наскільки Росія виграє, неясно. Однак найбільше занепокоєння викликають високі ціни і той факт, що США можуть скасувати інші санкції проти російського тіньового флоту або російських нафтовидобувних компаній.

Мрія, що збулася

Російські чиновники, які дотримуються жорсткої лінії, давно мріяли про хаос, який міг би викликати їхній союзник Іран, закривши Ормузьку протоку, через яку Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак і Катар постачають енергоносії по всьому світу.

Так, у перший рік війни в Україні Сергій Глазьєв, голова Союзу з Білоруссю, писав про пропозицію «вступити в коаліцію з Іраном і закрити Ормузьку протоку».

«Це призвело б до десятикратного зростання світових цін на нафту, банкрутства європейських енергетичних, металургійних і хімічних корпорацій та неминучого краху американо-європейської фінансової системи», – писав Глазьєв у копії внутрішнього звіту Кремля, з якою ознайомилася газета The Washington Post.

Путін балансує на межі

Водночас Путін, сподіваючись укласти мирну угоду щодо України, вигідну для Росії, намагається уникати погіршення відносин із президентом Дональдом Трампом.

За словами російського вченого, тісно пов'язаного з високопоставленими російськими дипломатами, Москва в минулому розглядала можливість використання свого впливу на повстанців-хуситів і «Хезболлу» для протистояння Заходу на Близькому Сході, але тепер діє обережно.

«Російська сторона прагне до дуже крихкого балансу, який дозволив би їй не втратити обличчя перед Іраном, але водночас не загрожував би збереженню діалогу з Білим домом. Важко сказати, чи це можливо», – каже він.

За словами вченого, для Москви найкращим результатом була б участь у посередництві в конфлікті. Але це здається малоймовірним.

«Можливо, Росія зможе допомогти відновити деякі контакти. Але справжнє посередництво навряд чи можливе», – вважає співрозмовник видання.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право забезпечувати безпеку цього ключового морського маршруту. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном. 

