Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки
На монеті зображено орнамент із трояндою
фото: Канадський монетний двір

Монета стала вже восьмою золотою «писанкою» у серії, яку випускає королівський монетний двір Канади

Королівський канадський монетний двір презентував нову колекційну монету, присвячену українській культурній спадщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Канадський монетний двір.

Повідомляється, що писанка виготовлена з чистого золота та прикрашена символічним орнаментом із трояндою. На аверсі традиційно розміщено профіль британського монарха – короля Чарльза III.

Над дизайном працювали художник Стівен Розаті та канадець українського походження Дейв Мельничук – член Українського музею Канади в Торонто.

«Монету виготовлено з 58,5 г чистого золота. Її номінал становить $250 Канади, однак фактична ціна продажу сягає майже $18 тис. Загальний тираж обмежений – лише 350 екземплярів», – йдеться в повідомленні монетного двору Канади.

Випуск став частиною популярної щорічної серії, яку монетний двір Канади випускає вже десять років поспіль. 

«Главком» писав, що українці більше не зможуть розрахуватися в магазинах паперовими банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років. Ці гроші офіційно перестали бути платіжним засобом. У Нацбанку також додали, що банкноти цих номіналів майже не використовуються в роздрібній торгівлі, а середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 років. Поступове вилучення розпочалося ще у 2020 році.

Теги: Канада гроші монета

Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки
