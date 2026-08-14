Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ
Міністр спрогнозував, що буде з цінами на продукти
фото: glavcom.ua

Російські атаки спричинили проблеми з окремими логістичними маршрутами та знищили частину складських потужностей

Попри російські удари по складах і розподільчих центрах торговельних мереж, дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Суттєвого зростання цін через наслідки атак також не очікується. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, повідомляє «Главком».

За словами міністра, російські атаки призвели до порушення роботи окремих логістичних маршрутів. Водночас ситуація залишається контрольованою, а підстав говорити про нестачу продовольства немає.

Уряд наразі шукає альтернативу складським потужностям, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських ударів. Для зберігання продукції планують залучати всі доступні резервні майданчики.

Висоцький зазначив, що перебудова логістики потребуватиме додаткових витрат. Однак, за його оцінкою, вони не повинні призвести до різкого подорожчання продуктів. «Це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків – такого також на сьогодні немає і в цілому не буде», – наголосив міністр.

Частину продукції, за його словами, доведеться доставляти до магазинів фактично «з коліс», без тривалого зберігання на складах.

Висоцький також заявив, що втрати продукції на рівні 30–40% можна відносно швидко компенсувати. Кабмін уже проводить додатковий аналіз ситуації з цінами на продовольство. За словами міністра, наразі різких цінових стрибків в Україні не зафіксовано.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів. 

Після ворожих ударів на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів. Торговельні мережі запевняють, що системного дефіциту продуктів через російські удари не очікується. Водночас у магазинах можливі локальні перебої та тимчасова відсутність окремих товарів через пошкодження логістичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: ціни продукти Тарас Висоцький Мінагрополітики обстріл бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку серпня соняшник в Україні подешевшав на 3–5 тис. грн за тонну
Блокада портів ставить під удар найбільший за три роки урожай соняшнику в Україні
Сьогодні, 07:51
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
12 серпня, 21:27
Пожежа на місці влучання ворожого дрона у Броварах 12 серпня 2026 року
У Броварах через ворожу атаку пошкоджено склад логістичної компанії
12 серпня, 14:31
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 10 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
10 серпня, 07:20
Знищений росіянами логістичний центр на Київщині
Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
5 серпня, 14:07
Сбербанк визнав погіршення ситуації для бізнесу в Росії
Російський бізнес почав масово закриватися: Сбербанк назвав причину
4 серпня, 07:24
Буданов зазначив, що обговорювалися фундаментальні речі, від яких залежить виживання та розвиток держав у XXI столітті
Буданов виступив перед слухачами Києво-Могилянської бізнес-школи
3 серпня, 12:40
Приліт на склад «Ранка» у Харкові
У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»
1 серпня, 14:26
Наслідки російського удару по Київщині
Удар по збройній виставці: очевидець розповів про хаос після прильоту
25 липня, 10:25

Особисті фінанси

Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ
Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ
Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами
Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами
Курс валют 14 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 14 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Блокада портів ставить під удар найбільший за три роки урожай соняшнику в Україні
Блокада портів ставить під удар найбільший за три роки урожай соняшнику в Україні
Авто, житло, склад, завод: що українці та бізнес можуть страхувати від війни і скільки це коштує
Авто, житло, склад, завод: що українці та бізнес можуть страхувати від війни і скільки це коштує

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
80K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua