Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ

Міністр спрогнозував, що буде з цінами на продукти

Російські атаки спричинили проблеми з окремими логістичними маршрутами та знищили частину складських потужностей

Попри російські удари по складах і розподільчих центрах торговельних мереж, дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Суттєвого зростання цін через наслідки атак також не очікується. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, повідомляє «Главком».

За словами міністра, російські атаки призвели до порушення роботи окремих логістичних маршрутів. Водночас ситуація залишається контрольованою, а підстав говорити про нестачу продовольства немає.

Уряд наразі шукає альтернативу складським потужностям, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських ударів. Для зберігання продукції планують залучати всі доступні резервні майданчики.

Висоцький зазначив, що перебудова логістики потребуватиме додаткових витрат. Однак, за його оцінкою, вони не повинні призвести до різкого подорожчання продуктів. «Це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків – такого також на сьогодні немає і в цілому не буде», – наголосив міністр.

Частину продукції, за його словами, доведеться доставляти до магазинів фактично «з коліс», без тривалого зберігання на складах.

Висоцький також заявив, що втрати продукції на рівні 30–40% можна відносно швидко компенсувати. Кабмін уже проводить додатковий аналіз ситуації з цінами на продовольство. За словами міністра, наразі різких цінових стрибків в Україні не зафіксовано.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів.

Після ворожих ударів на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів. Торговельні мережі запевняють, що системного дефіциту продуктів через російські удари не очікується. Водночас у магазинах можливі локальні перебої та тимчасова відсутність окремих товарів через пошкодження логістичної інфраструктури.