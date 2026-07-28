У Харкові завершено відновлення художнього музею після російського удару (фото)

Рятувальники прибрали згарище та будівельне сміття, демонтували пошкоджені конструкції, звели нову кроквяну систему й облаштували тимчасову покрівлю

У Харківському художньому музеї завершили аварійно-відновлювальні та консерваційні роботи після російського удару, якого будівля зазнала 14 червня. Роботи тривали понад два тижні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами очільника області, майже два тижні фахівці працювали над тим, щоб стабілізувати будівлю після російської атаки та не допустити її подальшого руйнування.

«Завершили аварійно-відновлювальні роботи в Харківському художньому музеї. Майже два тижні фахівці працювали над тим, щоб стабілізувати будівлю після російського удару та не допустити її подальшого пошкодження», – повідомив Синєгубов.

фото: Харківська ОВА

Під час робіт рятувальники розчистили 1700 кв. м покрівлі та другого поверху від уламків і пошкоджених конструкцій, встановили 551 кроквину, 722 прогони та підпори, а також закрили 64 віконні контури. Для захисту будівлі використали понад 2200 кв. м тентового покриття.

Начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов розповів, що рятувальники прибрали згарище та будівельне сміття, демонтували пошкоджені конструкції, звели нову кроквяну систему й облаштували тимчасову покрівлю.

«Це не наше профільне завдання, однак якщо є необхідність, вона виконується», – зазначив Астахов. Синєгубов наголосив, що роботи проходили в умовах постійної загрози нових російських атак.

фото: Харківська ОВА

«Складнощі були в тому, що робота виконувалася під час повітряних тривог. Рятувальники, ризикуючи своїм життям, виконували свою роботу», – сказав він.

За словами голови ОВА, під час консервації застосували досвід фахівців, які працювали на об'єктах Києво-Печерської лаври. Наразі технічний стан будівлі вдалося стабілізувати.

Також в області розробляють проєкт спеціалізованого укриття для збереження музейних та історичних цінностей. Його попередня вартість перевищує 200 млн грн. «Жодного спеціалізованого укриття для збереження історичних та художніх цінностей в Україні наразі немає», – зазначив Синєгубов.

Паралельно триває робота зі збереження музейної колекції. До початку повномасштабного вторгнення фонд Харківського художнього музею налічував 26 591 експонат. Близько 10 тис. найцінніших предметів уже евакуювали за межі області, ще понад 16,6 тис. перемістили до безпечних місць. Водночас директорка музею Валентина Мизгіна повідомила, що заклад продовжує працювати, однак потребує додаткових матеріалів для пакування та можливої евакуації експонатів.

Після завершення додаткових обстежень фахівці розроблять науково-проєктну документацію для реставрації будівлі. Повноцінне відновлення музею планують розпочати після завершення війни.

Нагадаємо, 14 червня російський безпілотник влучив у будівлю Харківського художнього музею. Унаслідок атаки загорілася покрівля, вогонь пошкодив верхні конструкції, а вода після гасіння пожежі потрапила до приміщень, де зберігалися експонати, документи та музейні фонди. Найціннішу частину колекції вдалося врятувати завдяки завчасній евакуації, яку музей проводив після початку повномасштабного вторгнення.