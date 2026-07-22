У Харкові дрон РФ влучив в АЗС: виникла пожежа, є постраждалі

Серед п’яти поранених – працівники автозаправної станції

Удень 22 липня російські військові здійснили серію атак по Харкову. Ворожий FPV-дрон влучив у територію автозаправної станції в Немишлянському районі міста, а згодом під ударом опинився Шевченківський район. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС та Харківську обласну прокуратуру.

Близько 11:40 мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання у Немишлянському районі. Згодом з'ясувалося, що удар припав по території автозаправної станції. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро працівників АЗС, а паливороздавальна колонка була зруйнована. За фактом чергового російського удару прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнний злочин.

За даними Харківської обласної прокуратури, російські військові застосували FPV-дрон для удару по Немишлянському районі Харкова.

«За даними слідства, вдень 22 липня російські військові атакували FPV-дроном територію автозаправної станції у Немишлянському районі м. Харкова», - сказано в офіційному повідомленні.

Внаслідок удару було зруйновано паливороздавальну колонку. Постраждали п'ятеро працівників АЗС – троє жінок і двоє чоловіків. Медики діагностували у всіх гостру реакцію на стрес та надали необхідну допомогу.

У Харківській обласній прокуратурі також наголосили: «Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ».

Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова розпочала досудове розслідування фото: Харківська обласна прокуратура

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що після влучання на АЗС виникла пожежа. Загорілася паливороздавальна колонка, однак рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

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Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, що виникла на АЗС фото: ДСНС Харківщини

Пізніше Харківська обласна військова адміністрація повідомила про ще один ворожий удар – цього разу по Шевченківському району міста. Внаслідок влучання там зайнявся вантажний автомобіль.

За даними ХОВА, через атаку постраждала 22-річна дівчина. У неї також діагностували гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їй надали безпосередньо на місці.

Нагадаємо, російська авіація скинула чотири керовані авіабомби на селище Слатине на Харківщині, повністю зруйнувавши приватний будинок, під завалами якого опинилися мати з донькою. Жінку та дитину ще до прибуття рятувальників деблокували сусіди, загалом внаслідок атаки постраждали четверо людей.