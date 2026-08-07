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Росіяни атакували понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі
Удари РФ пошкодили десятки будинків на Харківщині
фото: Харківська ОВА

Найбільше людей постраждало у Лозовій, де російський удар забрав життя двох чоловіків

Протягом минулої доби російські війська атакували 21 населений пункт Харківської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще 18 зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Лозовій. Там загинули чоловіки віком 53 та 50 років, ще 11 людей зазнали поранень.

Росіяни атакували понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі фото 1
фото: Харківська ОВА

У Балаклії постраждали п'ятеро людей – жінки віком 20, 53 та 77 років, а також чоловіки віком 22 та 84 роки. У Дергачах поранення дістав 74-річний чоловік, у селищі Шевченкове – 49-річний чоловік.

Для атак по Харківщині російські окупанти застосували дві ракети, три керовані авіаційні бомби, безпілотник типу «Герань-2», два БпЛА типу «Молнія» та дев'ять FPV-дронів. Тип ще 33 безпілотників встановлюється.

Російські удари спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури одразу в кількох районах області.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі у Богодухові та селі Степне, дошкільний заклад у Золочеві, комбайн в Іванівці, а також автомобіль, приватний будинок і теплицю у Зарябинці.

У Куп'янському районі пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю, магазин, господарчу споруду, гараж та три автомобілі.

Значних руйнувань зазнав Ізюмський район. У Балаклії пошкоджено навчальний заклад, амбулаторію, два багатоквартирні будинки, магазин, гараж, приватний будинок та адміністративну будівлю. В Ізюмі пошкоджено 22 приватні будинки, багатоквартирний будинок і два гаражі. Також російські атаки зачепили поле пшениці в Архангелівці, дві одиниці сільськогосподарської техніки у Барвінковому, неексплуатовану будівлю у Волоховому Яру та вантажівку у Савинцях.

У Харківському районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, електромережі та інші споруди у Слатиному, Шовкоплясах, Циркунах, Безруках і Вільшанах.

У Лозівському районі під ударами опинилася, зокрема, залізнична інфраструктура. Також пошкоджено кіоск, автомобіль, зерносховище, три приватні будинки та інші споруди. У селі Червоний Кут російська атака пошкодила поле пшениці.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство у Змієві.

За словами Синєгубова, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 258 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 50 482 людини.

Нагадаємо, російські окупанти протягом минулої доби завдали 997 ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Під ворожими атаками опинилися 56 населених пунктів регіону, десятеро людей зазнали поранень. Найактивніше російські війська застосовували безпілотники – за добу зафіксовано 727 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

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Теги: Харків окупанти росія війна

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