Росія вдарила по Ізюму та передмістю Харкова, загинули три людини

Понад 30 осіб дістали поранення

Ворог атакував передмістя Харкова, унаслідок чого три людини загинули. Також окупанти вдарили по Ізюму, що на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на передмістя Харкова сягнула 16 осіб. До лікарень доставлені дев'ятеро постраждалих, троє з них – у важкому стані. Усім надається медична допомога.

Крім того, ворог атакував Ізюм. Влучання зафіксовано в п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. Також пошкоджено 20 автомобілів. Кількість постраждалих в Ізюмі сягнула 17 людей, серед яких – маленький хлопчик.

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Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

Крім того, ворожий безпілотник у Запорізькій області знову уразив пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення.