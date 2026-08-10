Житло у Львові б’є цінові рекорди: скільки коштують квартири

На первинному ринку квартири дорожчають швидше, ніж «вторинка». Забудовники просять у середньому 67 200 грн за кв. м

Житло у Львові продовжує стабільно дорожчати через попит, який залишається одним із найвищих в Україні. При цьому ціни на ринку, звісно, суттєво відрізняються залежно від району, площі та стану нерухомості: покупцям пропонують як дорогі готові апартаменти з ремонтом, так і значно дешевші варіанти на етапі будівництва.

«Главком» проаналізував актуальні дані, переглянув свіжі оголошення та склав чітку картину того, що відбувається на ринку житлової нерухомості у Львові.

Скільки коштує квартира на вторинці

Однокімнатна квартира у Львові зараз коштує в середньому $74 тис. – за рік така нерухомість подорожчала на 17%. Двокімнатна обійдеться приблизно в $101 тис. (+10% за рік), трикімнатна – $135 тис. (+15%).

У Києві цієї весни ціни трохи «відкотилися» назад після минулорічного стрибка. У Львові такого не спостерігалося: квартири тут дорожчають безперервно. Навіть за останні пів року трикімнатні додали в ціні ще 6%, однокімнатні – 4,3%. І це продовжується просто зараз: за останній місяць ціни підросли ще на 1,4–2%.

Як змінилися ціни на квартири у Львові за рік графіка: ЛУН

Цікавий нюанс: при цьому, щоб продати продати квартиру, тепер треба більше часу, ніж рік тому. Влітку 2025-го на це йшло в середньому 35 днів, а зараз – уже 49–50. Хоча на ціни це поки не тисне.

Квартири у Львові продаються в середньому за 50 днів графіка: ЛУН

Однокімнатні: де дешевше

У Львові розрив цін близько $12 тис. між найдорожчим і найдешевшим районами.

Франківський – $78 000

Личаківський – $77 900

Сихівський – $77 400

Шевченківський – $74 000

Залізничний – $70 000

Галицький – $66 000

Найдорожчі однокімнатні квартири – у Франківському районі графіка: ЛУН

Скільки коштують двокімнатні квартири

Тут попереду вже Франківський район, а різниця між найдорожчим і найдешевшим районом зростає до майже $30 тис.

Франківський – $117 000

Личаківський – $116 000

Галицький – $111 000

Сихівський – $101 000

Шевченківський – $101 000

Залізничний – $87 200

Різниця у вартості двокімнатних квартир між районами сягає майже $30 тис. графіка: ЛУН

Які ціни на трикімнатні квартири

А от із трикімнатними квартирами все цікавіше: найдорожчим раптом є Галицький район – той самий, що був найдешевшим для однокімнатних.

Галицький – $171 000

Франківський – $155 000

Личаківський – $152 000

Сихівський – $127 000

Шевченківський – $123 000

Залізничний – $115 000

Ціни на трикімнатні квартири суттєво відрізняються залежно від району графіка:ЛУН

Що з новобудовами

На первинному ринку квартири дорожчають ще швидше, ніж «вторинка». Забудовники зараз просять у середньому 67 200 грн за квадратний метр (приблизно $1500). За рік ціна виросла на 15%, за пів року – на 10%. А от за останній місяць ціни майже застигли.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Львова графіка: ЛУН

Якщо дивитися по класах житла: квадратний метр у комфорт-класі коштує близько $1290, у бізнес-класі – $1510, а в преміум-сегменті ціна сягає $2490 за «квадрат».

Ціни на новобудови у Львові залежать від класу житла графіка: ЛУН

Будівництва у Львові справді багато: зараз у продажу 584 секції в різних житлових комплексах, ще 398 будуються, а 66 – на етапі підготовчих робіт, тобто щойно почали копати котлован. Для порівняння: із 2010 року в місті загалом збудували 1666 таких секцій.

Покупці новобудов налаштовані ще оптимістичніше, ніж покупці вторинки: 62% чекають, що ціни продовжать рости, і лише 19% – що впадуть. Ще на початку року оптимістів було менше – 50%.

Скільки коштують найдешевші квартири у Львові

Попри те, що середня ціна однокімнатної квартири у Львові близько $74 тис., знайти житло можна значно дешевше. Ціни на квартири стартують приблизно від $19 тис. – такі пропозиції є у Франківському районі. Щоправда, за ці гроші йдеться про невеликі метражі у недобудовах.

У Франківському районі квартиру в недобудові продають за $19 тис. скриншот із сайту ЛУН

У Галицькому районі найдешевші варіанти стартують приблизно від $25 тис. Це, зокрема, невеликі смарт-квартири. У Шевченківському районі житло можна знайти від $29,5 тис., а у Залізничному – від $34 тис.

У Галицькому районі смарт-квартиру пропонують за $25 тис. дані: ЛУН

У Шевченківському районі квартири продаються від $29,5 тис. скриншот оголошення

Двокімнатні квартири у Львові також можна знайти за ціною, значно нижчою за середню по місту. Найдешевші варіанти стартують від $43 тис. – за цю суму у Личаківському районі можна придбати квартиру площею 41 кв. м.

Найдешевший варіант пропонується у Личаківському районі джерело: ЛУН

Також дешевші пропозиції є у Сихівському районі – там ціни на двокімнатні квартири стартують від $49,5 тис.

Ціни на двокімнатні квартри у Сихівському районі Львова дані: ЛУН

Середня ціна трикімнатної квартири показує загальну картину по району, але на ринку можна знайти значно дешевші варіанти. Щоправда, оголошень небагато.

Серед найдешевших пропозицій, які вдалося знайти, – трикімнатна квартира у Залізничному районі площею 58 кв. м за $63 тис. За таку ж суму у Шевченківському районі продають квартиру площею 67 кв. м. Це переважно житло у старих будинках, яке не має свіжого ремонту.

Трикімнатну квартиру площею 58 кв. м у Залізничному районі продають за $63 тис. скриншот оголошення

Трикімнатні квартири у Шевченківському районі продаються від $63 тис. дані: ЛУН

У Галицькому районі є лише одне оголошення на сайті ЛУН про продаж трикімнатної квартири – за $70 тис. Це значно нижче за середню ціну по району.

У Галицькому районі трикімнатну квартиру продають за $70 тис. скриншот із сайту ЛУН

Чого чекати

Різкого падіння цін на квартири у Львові восени не очікується. Західні області залишаються найстабільнішою частиною ринку: від початку року житло тут у середньому подорожчало на 15–20%, і Львів входить до міст, де попит залишається високим.

Восени ціни, найімовірніше, залишатимуться високими. При цьому простору для торгу у покупців може стати більше. Це вже видно за статистикою ЛУН, яка демонструє, що продаж тепер займає значно більше часу, ніж рік тому.

Тож тим, хто чекає на різке здешевлення житла, розраховувати на нього поки не варто. А от покупцям, які вже знайшли відповідний варіант, є сенс торгуватися: продавець, який не може швидко знайти клієнта, може бути готовий поступитися частиною ціни.