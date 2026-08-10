Житло у Львові б’є цінові рекорди: скільки коштують квартири

На первинному ринку квартири дорожчають швидше, ніж «вторинка». Забудовники просять у середньому 67 200 грн за кв. м
Житло у Львові продовжує стабільно дорожчати через попит, який залишається одним із найвищих в Україні. При цьому ціни на ринку, звісно, суттєво відрізняються залежно від району, площі та стану нерухомості: покупцям пропонують як дорогі готові апартаменти з ремонтом, так і значно дешевші варіанти на етапі будівництва.
«Главком» проаналізував актуальні дані, переглянув свіжі оголошення та склав чітку картину того, що відбувається на ринку житлової нерухомості у Львові.
Скільки коштує квартира на вторинці
Однокімнатна квартира у Львові зараз коштує в середньому $74 тис. – за рік така нерухомість подорожчала на 17%. Двокімнатна обійдеться приблизно в $101 тис. (+10% за рік), трикімнатна – $135 тис. (+15%).
У Києві цієї весни ціни трохи «відкотилися» назад після минулорічного стрибка. У Львові такого не спостерігалося: квартири тут дорожчають безперервно. Навіть за останні пів року трикімнатні додали в ціні ще 6%, однокімнатні – 4,3%. І це продовжується просто зараз: за останній місяць ціни підросли ще на 1,4–2%.
Цікавий нюанс: при цьому, щоб продати продати квартиру, тепер треба більше часу, ніж рік тому. Влітку 2025-го на це йшло в середньому 35 днів, а зараз – уже 49–50. Хоча на ціни це поки не тисне.
Однокімнатні: де дешевше
У Львові розрив цін близько $12 тис. між найдорожчим і найдешевшим районами.
- Франківський – $78 000
- Личаківський – $77 900
- Сихівський – $77 400
- Шевченківський – $74 000
- Залізничний – $70 000
- Галицький – $66 000
Скільки коштують двокімнатні квартири
Тут попереду вже Франківський район, а різниця між найдорожчим і найдешевшим районом зростає до майже $30 тис.
- Франківський – $117 000
- Личаківський – $116 000
- Галицький – $111 000
- Сихівський – $101 000
- Шевченківський – $101 000
- Залізничний – $87 200
Які ціни на трикімнатні квартири
А от із трикімнатними квартирами все цікавіше: найдорожчим раптом є Галицький район – той самий, що був найдешевшим для однокімнатних.
- Галицький – $171 000
- Франківський – $155 000
- Личаківський – $152 000
- Сихівський – $127 000
- Шевченківський – $123 000
- Залізничний – $115 000
Що з новобудовами
На первинному ринку квартири дорожчають ще швидше, ніж «вторинка». Забудовники зараз просять у середньому 67 200 грн за квадратний метр (приблизно $1500). За рік ціна виросла на 15%, за пів року – на 10%. А от за останній місяць ціни майже застигли.
Якщо дивитися по класах житла: квадратний метр у комфорт-класі коштує близько $1290, у бізнес-класі – $1510, а в преміум-сегменті ціна сягає $2490 за «квадрат».
Будівництва у Львові справді багато: зараз у продажу 584 секції в різних житлових комплексах, ще 398 будуються, а 66 – на етапі підготовчих робіт, тобто щойно почали копати котлован. Для порівняння: із 2010 року в місті загалом збудували 1666 таких секцій.
Покупці новобудов налаштовані ще оптимістичніше, ніж покупці вторинки: 62% чекають, що ціни продовжать рости, і лише 19% – що впадуть. Ще на початку року оптимістів було менше – 50%.
Скільки коштують найдешевші квартири у Львові
Попри те, що середня ціна однокімнатної квартири у Львові близько $74 тис., знайти житло можна значно дешевше. Ціни на квартири стартують приблизно від $19 тис. – такі пропозиції є у Франківському районі. Щоправда, за ці гроші йдеться про невеликі метражі у недобудовах.
У Галицькому районі найдешевші варіанти стартують приблизно від $25 тис. Це, зокрема, невеликі смарт-квартири. У Шевченківському районі житло можна знайти від $29,5 тис., а у Залізничному – від $34 тис.
Двокімнатні квартири у Львові також можна знайти за ціною, значно нижчою за середню по місту. Найдешевші варіанти стартують від $43 тис. – за цю суму у Личаківському районі можна придбати квартиру площею 41 кв. м.
Також дешевші пропозиції є у Сихівському районі – там ціни на двокімнатні квартири стартують від $49,5 тис.
Середня ціна трикімнатної квартири показує загальну картину по району, але на ринку можна знайти значно дешевші варіанти. Щоправда, оголошень небагато.
Серед найдешевших пропозицій, які вдалося знайти, – трикімнатна квартира у Залізничному районі площею 58 кв. м за $63 тис. За таку ж суму у Шевченківському районі продають квартиру площею 67 кв. м. Це переважно житло у старих будинках, яке не має свіжого ремонту.
У Галицькому районі є лише одне оголошення на сайті ЛУН про продаж трикімнатної квартири – за $70 тис. Це значно нижче за середню ціну по району.
Чого чекати
Різкого падіння цін на квартири у Львові восени не очікується. Західні області залишаються найстабільнішою частиною ринку: від початку року житло тут у середньому подорожчало на 15–20%, і Львів входить до міст, де попит залишається високим.
Восени ціни, найімовірніше, залишатимуться високими. При цьому простору для торгу у покупців може стати більше. Це вже видно за статистикою ЛУН, яка демонструє, що продаж тепер займає значно більше часу, ніж рік тому.
Тож тим, хто чекає на різке здешевлення житла, розраховувати на нього поки не варто. А от покупцям, які вже знайшли відповідний варіант, є сенс торгуватися: продавець, який не може швидко знайти клієнта, може бути готовий поступитися частиною ціни.
Коментарі — 0