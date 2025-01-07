Шмигаль розповів, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»

За словами Шмигаля, понад вісім мільйонів українців вже отримали виплату від держави

З 1 грудня можна отримати від держави 1 тис. грн «Зимової єПідтримки»

Понад 11 млн українців подали заявки на виплату 1 тис. грн за програмою «Зимова єПідтримка». Понад вісім мільйонів людей уже отримали цю підтримку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також у січні цього року стартують додаткові виплати вчителям. «Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1 тис. грн «на руки» до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2 тис. грн», – наголосив він.

Крім того, понад 56 тис. заявок подали українці, кому у 2024 році виповнилося 18 років, аби отримати кошти на купівлю книг.

«Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час», – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, з 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили. Це понад 4,4 млрд грн, нараховані на банківські картки і ще 1,9 млрд грн, виплачені через «Укрпошту».

Майже 860 млн грн люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 млн українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.