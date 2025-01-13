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Виправити прикус після 30: ціна брекетів і вінірів

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Виправити прикус після 30: ціна брекетів і вінірів

Вирівнявши зуби, можна позбавитися болю в спині: це щира правда. Підлітків такі болі не хвилюють, а от після 30 це таки стає актуальним. Як виправляти – за допомогою брекетів чи вінірів, і за яку суму – відповідають стоматологи Lumident.

Ми живемо в час розквіту стоматологічних технологій, тож і виправити прикус можливо і в 30 років, і пізніше, здійснивши це не за всі гроші світу. Класичний вибір для цього – брекети, однак, іноді можна обмежитися й вінірами. У яких випадках використовуються, скільки коштують вініри на зуби і якою є ціна брекетів – зорієнтує наша стаття.

Брекети після 30 років: навіщо й за скільки

Брекет-система, якою б не здавалася «молодіжною», підходить і для більш дорослих людей. А виправляти прикус ніколи не пізно, адже від нього залежать:

  • стан ясен;
  • зношування емалі зубів;
  • стан скронево-нижньощелепного суглоба (добре, якщо він ще не почав боліти при нерівномірних навантаженнях на недостатньо рівні зуби).

Як і підліткам, дорослим можна встановлювати будь-який вид брекет-систем:

  • металеві – класичні, міцні, знайомі всім (від 6999 до 33055 грн);
  • керамічні – більш естетичні (20099-37000 грн);
  • сапфірові – повністю прозорі (26825 грн);
  • лінгвальні – брекети, які розміщуються на внутрішній стороні зубів (55000 грн).

Вартість залежить не лише від обраного матеріалу системи, а й від багатьох особливостей конкретного пацієнта. Це можуть бути:

  • необхідність вилікувати гінгівіт чи періодонтит;
  • необхідність врахувати наявність імплантів, протезів і значних за площею пломб.

Корекція системи може також відбуватися частіше, ніж у підлітковому віці, що може незначно впливати на вартість ортодонтичного лікування. Слід врахувати й те, що брекети на зуби дорослих встановлюються на більш тривалий час. Це пов’язано зі сталістю зубощелепної системи в дорослому віці та з тим, що вона повільніше піддається виправленню.

Саме тому вартість брекетів може бути вищою, ніж для підлітків, однак все одно залишається досить доступною і мотивує до виправлення прикусу.

Вініри для виправлення прикусу

Якщо мова не йде про виправлення положення багатьох зубів чи всієї щелепи, в деяких випадках дійсно можна обійтися встановленням тонесеньких мікропротезів. Вініри здатні не лише освітлити посмішку, а й візуально вирівняти один чи кілька нерівних зубів. Так, один вінір може коштувати:

  • класичний вінір – 6240 грн;  
  • ультранір (ультратонкий) – 14880 грн;  
  • люмінір («голлівудський вінір») – 14299 грн.

У залежності від кількості вінірів, пацієнт може вирахувати вартість вдосконалення посмішки, додавши до суми також:

  • анестезію;
  • створення відтисків;
  • встановлення тимчасових накладок;
  • фіксацію на зуб;
  • ретракцію (відсування слизової під час встановлення конструкцій).

Якщо після вирівнювання брекетами пацієнт бажає покращити відтінок зубів, він також може встановити зубні вініри. Сьогодні це досить доступна процедура, яка виконується й у суто естетичних цілях також.

Отже, головне, що потрібно знати дорослій людині про виправлення прикусу: після 30 не пізно, а вчасно! Особливо, зі стоматологічною клінікою Lumident.

Теги: здоров'я медицина гроші

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Товари та послуги

Виправити прикус після 30: ціна брекетів і вінірів
Виправити прикус після 30: ціна брекетів і вінірів

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