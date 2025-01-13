Виправити прикус після 30: ціна брекетів і вінірів

Вирівнявши зуби, можна позбавитися болю в спині: це щира правда. Підлітків такі болі не хвилюють, а от після 30 це таки стає актуальним. Як виправляти – за допомогою брекетів чи вінірів, і за яку суму – відповідають стоматологи Lumident.

Ми живемо в час розквіту стоматологічних технологій, тож і виправити прикус можливо і в 30 років, і пізніше, здійснивши це не за всі гроші світу. Класичний вибір для цього – брекети, однак, іноді можна обмежитися й вінірами. У яких випадках використовуються, скільки коштують вініри на зуби і якою є ціна брекетів – зорієнтує наша стаття.

Брекети після 30 років: навіщо й за скільки

Брекет-система, якою б не здавалася «молодіжною», підходить і для більш дорослих людей. А виправляти прикус ніколи не пізно, адже від нього залежать:

стан ясен;

зношування емалі зубів;

стан скронево-нижньощелепного суглоба (добре, якщо він ще не почав боліти при нерівномірних навантаженнях на недостатньо рівні зуби).

Як і підліткам, дорослим можна встановлювати будь-який вид брекет-систем:

металеві – класичні, міцні, знайомі всім (від 6999 до 33055 грн);

керамічні – більш естетичні (20099-37000 грн);

сапфірові – повністю прозорі (26825 грн);

лінгвальні – брекети, які розміщуються на внутрішній стороні зубів (55000 грн).

Вартість залежить не лише від обраного матеріалу системи, а й від багатьох особливостей конкретного пацієнта. Це можуть бути:

необхідність вилікувати гінгівіт чи періодонтит;

необхідність врахувати наявність імплантів, протезів і значних за площею пломб.

Корекція системи може також відбуватися частіше, ніж у підлітковому віці, що може незначно впливати на вартість ортодонтичного лікування. Слід врахувати й те, що брекети на зуби дорослих встановлюються на більш тривалий час. Це пов’язано зі сталістю зубощелепної системи в дорослому віці та з тим, що вона повільніше піддається виправленню.

Саме тому вартість брекетів може бути вищою, ніж для підлітків, однак все одно залишається досить доступною і мотивує до виправлення прикусу.

Вініри для виправлення прикусу

Якщо мова не йде про виправлення положення багатьох зубів чи всієї щелепи, в деяких випадках дійсно можна обійтися встановленням тонесеньких мікропротезів. Вініри здатні не лише освітлити посмішку, а й візуально вирівняти один чи кілька нерівних зубів. Так, один вінір може коштувати:

класичний вінір – 6240 грн;

ультранір (ультратонкий) – 14880 грн;

люмінір («голлівудський вінір») – 14299 грн.

У залежності від кількості вінірів, пацієнт може вирахувати вартість вдосконалення посмішки, додавши до суми також:

анестезію;

створення відтисків;

встановлення тимчасових накладок;

фіксацію на зуб;

ретракцію (відсування слизової під час встановлення конструкцій).

Якщо після вирівнювання брекетами пацієнт бажає покращити відтінок зубів, він також може встановити зубні вініри. Сьогодні це досить доступна процедура, яка виконується й у суто естетичних цілях також.

Отже, головне, що потрібно знати дорослій людині про виправлення прикусу: після 30 не пізно, а вчасно! Особливо, зі стоматологічною клінікою Lumident.