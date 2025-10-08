Світова ціна на золото побила рекорд

Золото встановило історичний рекорд, перевищивши 4 тис за унцію вперше в історії

У середу, 8 жовтня, ціна на золото вперше в історії подолала позначку в $4 тис за унцію (1 унція = 28,34 грам). Інвестори масово скуповують дорогоцінний метал як «безпечний актив» на тлі глобальної економічної та геополітичної невизначеності, а також очікувань щодо зниження процентних ставок у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 1,3% до $4034,59 за унцію. З початку 2025 року спотове золото зросло приблизно на 54%, випередивши зростання світових ринків акцій та біткойна, що робить його одним із найефективніших активів року.

Зростання ціни пояснюється комплексом взаємопов'язаних чинників, які підсилюють попит на злитки. Ринки прогнозують зниження ставки на 25 базисних пунктів на майбутньому засіданні Федеральної резервної системи, а також аналогічне зниження у грудні. Слабкіші ставки підвищують привабливість золота, яке не приносить процентного доходу. Глобальні конфлікти, включно з війною в Україні та ситуацією на Близькому Сході, а також політичні потрясіння у Франції та Японії, посилюють попит на безпечні активи. Тривале припинення роботи уряду США (government shutdown), яке затримало публікацію ключових економічних даних, додає «гостроти» до економічної невизначеності.

Як повідомляє видання, аналітики зазначають, що зростання також підсилює «страх втратити шанс» (FOMO), оскільки інвестори поспішають увійти у стрімко зростаючий актив. Стратег WisdomTree Нітеш Шах прогнозує, що ціни можуть досягти $4530 за унцію до кінця третього кварталу 2026 року.

Імпульс зростання поширився і на інші дорогоцінні метали. Наразі срібло зросло на 2,2% до $48,85 за унцію, платина зросла на 1,5% до $1643,13, а паладій зріс на 3,9% до $1390,03.

Нагадаємо, світові ціни на золото стрімко зростають і вперше з 1979 року наближаються до позначки $4 000 за тройську унцію. Такий стрибок зумовлений політичною нестабільністю та частковим припиненням роботи уряду США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

На відкритті торгів у вівторок вартість золота зросла ще на 0,4% – до $3 976,25 за унцію, після підйому на 1,9% днем раніше. Попит на дорогоцінний метал зростає, адже інвестори шукають безпечні активи на тлі шатдауну у США та невизначеності щодо подальших рішень Федеральної резервної системи.