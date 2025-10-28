Головна Київ Новини
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)
Квартира має лоджію, з якої видно центр Києва
фото: OLX.ua

Житло площею 83,3 квадратних метри розташоване на 24-му поверсі 33-поверхового будинку

У столиці виставлено в оренду однокімнатну квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 (Печерський район). Місячна вартість оренди становить 151 650 грн, що становить приблизно $3,6 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OLX.   

Ремонт квартири виконаний за дизайнерським проєктом у футуристичному стилі
фото: OLX.ua

Житло площею 83,3 квадратних метри розташоване на 24-му поверсі 33-поверхового цегляного будинку. Зазначається, що ремонт квартири виконаний за дизайнерським проєктом у футуристичному стилі, має кухню-вітальню площею 34 кв. м, високі стелі (3 м), терасу та панорамні вікна з видом на житловий комплекс «Бульвар фонтанів».

У кімнаті є великий гардероб
фото: OLX.ua
З кімнати є вихід на велику лоджію
фото: OLX.ua
З вікон помешкання відкривається красивий вид на центр столиці
фото: OLX.ua

В оголошенні повідомляється, що квартира повністю мебльована, обладнана пожежною сигналізацією та системою «розумний дім». У помешканні облаштовано підігрів підлоги та систему кондиціонуваня.

На кухні є усі необхідні меблі та побутова техніка
фото: OLX.ua

Серед особливостей комплексу зазначено повну автономність під час відключень електроенергії: у будинку працюють ліфти, опалення та водопостачання завдяки власному генератору. Квартира обладнана всією необхідною побутовою технікою – від посудомийної машини до сушильної, йдеться у оголошенні.

Квартира площею 83,3 квадратних метри розташована на 24-му поверсі 33-поверхового будинку
фото: OLX.ua
Зона відпочинку з домашнім кінотеатром
фото: OLX.ua
У квартирі облаштована цікава підсвітка
фото: OLX.ua
Вхід у квартиру
фото: OLX.ua
Тераса
фото: OLX.ua

Поряд з ЖК розташовано відділення банку, автовокзал, ТРЦ та супермаркет, театр та кінотеатр, лікарня та поліклініка, парк, дитячий майданчик, також є ресторан та кафе, 

У Taryan Towers діє цілодобова охорона, відеоспостереження, підземний паркінг з місцями для гостей та консьєрж-сервіс. Власники дозволяють проживання з дітьми та невеликими домашніми тваринами – песиком до 10 кг.

ЖК Taryan Tower розташований у серці Печерська
фото з відкритих джерел

ЖК Taryan Tower розташований у серці Печерська (вул. Іоанна Павла ІІ, 12), має зручний доступ до головних транспортних артерій столиці. За 5-10 хвилин можна дістатися до Хрещатика, Ботанічного саду, БЦ Gulliver, ТРЦ Ocean Plaza, метро «Палац Україна» та «Печерська».

ЖК Taryan Tower
фото з відкритих джерел

ЖК  має унікальний футуристичний стиль – його вежі з'єднані небесними мостами з лаунж-зонами. Будинок має панорамне скління, високі стелі (3 м) та великі тераси з вражаючими видами. 

Нагадаємо, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир. 

