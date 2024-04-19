На Харківщині вибухнув трубопровід: чи вплине аварія на газопостачання споживачів
Внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав
Аварія на газопроводі у Харківській області не вплине на газопостачання споживачам. Про це повідомляє Нафтогаз.
«Технологічна аварія з пожежею сталася на межі балансової приналежності газопроводу Укргазвидобування та Оператора ГТС (Ред. – Газотранспортна система) України», – йдеться у повідомленні.
Нафтогаз зазначає, що внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Ситуація під контролем, вживаються заходи з ліквідації аварії.
Нагадаємо, що 18 квітня на Харківщині вибухнув трубопровід, унаслідок чого сталося займання. Пресслужба Харківської ОВА зазначила, що подія не пов’язана з бойовими діями. Обставини, деталі з’ясовують фахівці.
Про пожежу на газопроводі ввечері 18 квітня почали повідомляти Телеграм-канали. Очевидці зазначили, що вогняний стовп сягає 50-70 метрів.
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