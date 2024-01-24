Які місцеві бюджети отримують найбільше коштів від «Нафтогазу» (графік)
Голова правління «Нафтогазу» заявив, що вони будуть докладати всіх зусиль, аби залишатись одним з найбільших платників податків в Україні
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на своїй Facebook-сторінці опублікував графік регіонів, які отримали найбільше коштів до місцевих бюджетів від підприємства Група Нафтогаз.
«Минулого року підприємства Група Нафтогаз перерахували до місцевих бюджетів більше 6.8 млрд грн податків. Це – наш внесок у фінансову стійкість регіонів», – наголосив Олексій Чернишов.
Найбільше коштів було перераховано до бюджету Києва та Київщини – понад 1.7 млрд грн. Більше 1.3 млрд грн спрямовано до бюджету Харкова та Харківської області, ще 1.1 млрд грн отримала Полтава та Полтавська область.
Олексій Чернишов заявив, що підтримка громад в умовах війни – надзвичайно важлива, і Група Нафтогаз будуть робити все необхідне, щоб й надалі залишатись одним з найбільших платників податків в Україні.
Нагадаємо, «Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону.
Стало відомо, що «Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа.
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