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Які місцеві бюджети отримують найбільше коштів від «Нафтогазу» (графік)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Які місцеві бюджети отримують найбільше коштів від «Нафтогазу» (графік)
Олексій Чернишов, голова правління «Нафтогаз України»: підтримка громад в умовах війни — надзвичайно важлива
фото: Facebook / Олексій Чернишов

Голова правління «Нафтогазу» заявив, що вони будуть докладати всіх зусиль, аби залишатись одним з найбільших платників податків в Україні

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на своїй Facebook-сторінці опублікував графік регіонів, які отримали найбільше коштів до місцевих бюджетів від підприємства Група Нафтогаз.

«Минулого року підприємства Група Нафтогаз перерахували до місцевих бюджетів більше 6.8 млрд грн податків. Це – наш внесок у фінансову стійкість регіонів», – наголосив Олексій Чернишов.

Найбільше коштів було перераховано до бюджету Києва та Київщини – понад 1.7 млрд грн. Більше 1.3 млрд грн спрямовано до бюджету Харкова та Харківської області, ще 1.1 млрд грн отримала Полтава та Полтавська область.

Які місцеві бюджети отримують найбільше коштів від «Нафтогазу» (графік) фото 1
Facebook / Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов заявив, що підтримка громад в умовах війни – надзвичайно важлива, і Група Нафтогаз будуть робити все необхідне, щоб й надалі залишатись одним з найбільших платників податків в Україні.

Нагадаємо, «Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону.

Стало відомо, що «Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа.

Читайте також: Антимонопольний комітет України оштрафував підприємства «Нафтогазу» на 1,7 млрд грн
Теги: Полтава податки Нафтогаз України

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