Зарплата для розрахунку пенсії різко знизилася

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні використовується для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ПФУ.

Показник середньої заробітної плати за 2025 рік фото: Скриншот даних ПФУ

За даними відомства, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні. Цей показник на 1881,16 грн менше, ніж в червні (22 336,81 грн).

Загалом показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні використовується для обчислення пенсій відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Протягом року він змінювався наступним чином:

у січні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 18 660, 32 грн;

у лютому – 18 589, 38 грн;

у березні – 19 430, 52 грн;

у квітні – 19 856, 19 грн;

у травні – 20 355, 40 грн;

у червні – 22 336 грн 81 грн.

При цьому середня заробітна платня по Україні порівняно з серпнем 2024 року зросла на 19%. Найбільше заробляють в Києві, Львові та Одесі, найменше – в Кривому Розі.

Додамо, що станом на початок серпня 2025 року в Україні відкрито 35 471 провадження щодо заборгованості із заробітної плати. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії не виплатили зарплату своїм працівникам.