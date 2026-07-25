Частина українців може отримувати на 20% вищу пенсію: кого це стосується

Жителі гірських населених пунктів України мають право на щомісячне підвищення пенсії. Однак така доплата не призначається автоматично – для її отримання необхідно виконати низку умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Право на гірську надбавку мають громадяни, які проживають або працюють у населених пунктах, що офіційно мають статус гірських. Йдеться про окремі території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Для отримання доплати людина повинна фактично проживати або працювати в такій місцевості не менше шести місяців поспіль. Водночас претендент не має тривалий час перебувати за кордоном або сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті.

Розмір доплати становить 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо цей показник становить 2 361 грн, щомісячна надбавка сягатиме близько 472 гривень.

Гірська доплата може виплачуватися разом з іншими пенсійними надбавками. Наприклад, якщо пенсіонер, якому виповнилося 80 років, уже отримує вікову доплату у 570 грн, загальна сума додаткових виплат перевищить тисячу гривень.

Щоб оформити підвищення, необхідно отримати посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування, після чого подати заяву до Пенсійного фонду. Після цього відомство перевірить, чи відповідає заявник встановленим вимогам.

Крім того, з лютого 2026 року право на гірську надбавку отримали й внутрішньо переміщені особи, які оселилися в гірській місцевості. Такі зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №225.

Водночас у призначенні доплати можуть відмовити, якщо пенсія вже виплачується за місцем проживання в негірському населеному пункті або якщо реєстрація в гірському селі є лише формальною і не підтверджується фактичним проживанням.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується 9,98 мільйона пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 7 273 гривень. Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисяч гривень, тому для частини українців додаткові надбавки та пільги можуть суттєво впливати на розмір щомісячних виплат.