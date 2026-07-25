Частина українців може отримувати на 20% вищу пенсію: кого це стосується
Доплату призначають не автоматично, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду
Жителі гірських населених пунктів України мають право на щомісячне підвищення пенсії. Однак така доплата не призначається автоматично – для її отримання необхідно виконати низку умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».
Право на гірську надбавку мають громадяни, які проживають або працюють у населених пунктах, що офіційно мають статус гірських. Йдеться про окремі території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.
Для отримання доплати людина повинна фактично проживати або працювати в такій місцевості не менше шести місяців поспіль. Водночас претендент не має тривалий час перебувати за кордоном або сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті.
Розмір доплати становить 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо цей показник становить 2 361 грн, щомісячна надбавка сягатиме близько 472 гривень.
Гірська доплата може виплачуватися разом з іншими пенсійними надбавками. Наприклад, якщо пенсіонер, якому виповнилося 80 років, уже отримує вікову доплату у 570 грн, загальна сума додаткових виплат перевищить тисячу гривень.
Щоб оформити підвищення, необхідно отримати посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування, після чого подати заяву до Пенсійного фонду. Після цього відомство перевірить, чи відповідає заявник встановленим вимогам.
Крім того, з лютого 2026 року право на гірську надбавку отримали й внутрішньо переміщені особи, які оселилися в гірській місцевості. Такі зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №225.
Водночас у призначенні доплати можуть відмовити, якщо пенсія вже виплачується за місцем проживання в негірському населеному пункті або якщо реєстрація в гірському селі є лише формальною і не підтверджується фактичним проживанням.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується 9,98 мільйона пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 7 273 гривень. Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисяч гривень, тому для частини українців додаткові надбавки та пільги можуть суттєво впливати на розмір щомісячних виплат.
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