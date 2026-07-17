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«Забрали все, що належало народу». Видатний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Забрали все, що належало народу». Видатний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
Байдачний у 1972 році став срібним призером Чемпіонату Європи у складі збірної СРСР

Байдачний: Нас, народ, завжди якось наша влада недолюблювала

Видатний російський футболіст Анатолій Байдачний під час спілкування з пропагандистами розкритикував низький рівень пенсійних виплат у Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Ой, про що говорити… Мені також платять як спортсмену. Ви що, не знаєте, які у Росії пенсії? Маю пенсію приблизно 40 тисяч (близько $500 – «Главком»). А здебільшого у всіх людей по 18 тисяч (близько $220 – «Главком»). Нас, народ, завжди якось наша влада недолюблювала. Не може бути така пенсія в країні із найбагатшими природними ресурсами.

Одні взяли та забрали все, що належало народу. Купують яхти... А люди одержують три копійки», – сказав 73-річний Байдачний.

Байдачний у 1972 році став срібним призером Чемпіонату Європи у складі збірної СРСР. На клубному рівні грав за московське «Динамо» (1969-1974 роки) та мінське «Динамо» (1974-1979 роки).

Нагадаємо, європейський футбольний союз (УЄФА) має намір не допустити повернення російських клубів і збірних до міжнародних турнірів, навіть якщо ФІФА ухвалить рішення про зняття відсторонення

За інформацією джерел, всередині Європейського футбольного союзу переважає категорична позиція щодо збереження санкцій. Більшість провідних національних асоціацій, серед яких Англія, Франція та Німеччина, не підтримують ідею повернення російських команд до міжнародних змагань.

Відомо, що президент УЄФА Александер Чеферін не готовий йти всупереч позиції європейських федерацій, зважаючи на майбутні вибори керівництва організації.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пенсія

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